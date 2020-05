Organizan las 41 Horas Solidarias en beneficio de los sanitarios de A Mariña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

LOURENZÁ / LA VOZ 15/05/2020 05:00 h

El Club Atletismo Lourenzá, en colaboración con AvaiBook Sports, organiza la prueba virtual y no competitiva, 41 Horas Solidarias Covid-19, en beneficio de los sanitarios que trabajan en A Mariña. «El objetivo principal de la prueba es ayudar a los sanitarios con la adquisición de material de protección adecuado para la realización de su labor en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir», explican los organizadores en el reglamento de esta prueba que se disputará desde las 06.00 horas de ese sábado, 16, hasta las 23 horas del domingo 17.

También quieren animar y motivar a la población que ha estado muchas semanas confinada a participar en una prueba deportiva no competitiva para que se vaya adecuando poco a poco a la práctica del deporte. «Es una competición virtual, sin una distancia fija. Cada participante podrá realizar la distancia que desee, ya sea caminando, corriendo o en bicicleta, pudiendo participar igualmente en el interior de su casa, si no desea salir al exterior, ya sea en bicicleta estática, cinta de correr o elíptica», explica la organización, que indica que la inscripción íntegra de cada participante (tres euros) será para la adquisición de material de protección (mascarillas principalmente, guantes, etc.), para el personal sanitario.