La recomendación municipal de no beber ni cocinar con agua del grifo en Foz ya dura 25 días

PEPA LOSADA

Podría ser hoy, mañana o dentro de una semana. En el Concello de Foz no saben cuándo podrán levantar la recomendación de no usar el agua de la traída pública para beber ni para cocinar ya que las analíticas que se realizan cada dos días siguen mostrando valores de trihalometanos (THM) «lixeiramente por encima dos 100 microgramos por litro permitidos». Este sábado se cumplieron 25 días con esta recomendación activa, aunque no fueron continuos. El Concello aconsejó por primera vez interrumpir el consumo exclusivamente para esos usos el 3 de agosto. La medida adoptada, también a instancias de Sanidade, se mantuvo hasta la tarde del 11 y se reactivó el 25. Desde entonces sigue en vigor, confirmaron este sábado por la tarde fuentes municipales.

Foz vuelve a recomendar que no se use el agua de la traída para beber o cocinar Ramón González Rey

La situación afecta a todo el municipio salvo a Cordido, con red independiente. Aunque es una medida preventiva, genera malestar y el tener que recurrir a agua embotellada ha encarecido la cesta de la compra doméstica y la de negocios, sobre todo hosteleros. Se activó en el arranque de agosto, en plenas fiestas, en un ayuntamiento de 10.118 habitantes que triplica la población en verano. El PP pidió un pleno —aún sin convocar—, una comisión de investigación y que lleven agua embotellada a los centros educativos, y el alcalde Francisco Cajoto sigue insistiendo en que no hay riesgo para la salud, que obran por responsabilidad. Reitera que han actuado desde el minuto cero. Se sustituyó el reactivo hipoclorito de sodio por peróxido de hidrógeno, siguieron con las analíticas y haciendo estudios y el 5 de septiembre la concesionaria Gestagua anunció 48.000 euros para mejorar la capacidad de filtrado de la Estación de Tratamiento de Agua Potable y 5.000 para adecuar equipos. La ausencia de lluvias, la disminución del caudal del Ouro y el elevado consumo perjudican la potabilización, según el Concello.