Cita co teatro en Foz

La Voz de Galicia M.C.

FOZ / LA VOZ 11/11/2020 05:00 h

Continúa a programación de teatro no Concello de Foz. A Concellería de Cultura, en colaboración coa Deputación de Lugo, pon en escena este venres, ás 20.30 horas, na Sala Bahía a obra "Cinco minutos sen respirar", da compañía Ítaca Teatro.

O prezo desta actividade será de cinco euros. Seguiranse todas as medidas anticovid e as entradas reserváranse no número de teléfono 982 140 027 marcando a extensión de Cultura (3).