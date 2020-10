El Banco de Alimentos de A Mariña, en números rojos: «Nunca vi nada igual»

Las oenegés aumentan los días de reparto tras la alerta sanitaria para evitar aglomeraciones y que no se generen grandes hileras de ciudadanos en la vía pública que puedan poner en riesgo su salud

Las colas de ciudadanos a las puertas de las oenegés para recibir ayuda han descendido pero eso no significa que las necesidades sean menores. Si ya no se observan largas hileras de personas esperando pacientemente para recibir las bolsas de alimentos para sus familias es porque estas organizaciones han multiplicado su trabajo con el fin de evitar aglomeraciones que puedan suponer un riesgo sanitario. De hecho, han aumentado su trabajo. Ahora reparten más comida entre la población porque cientos de familias se han quedado con todos sus miembros en paro o subsisten con salarios o subsidios muy bajos o todavía no los han empezado a percibir.

Seguir leyendo