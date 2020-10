Piden á Xunta «implicación» para oficializar o Camiño do Mar como ruta xacobea

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

foz / la voz 03/10/2020 21:01 h

A secretaria provincial e deputada socialista, Patricia Otero, anunciou onte en Foz unha batería de iniciativas parlamentarias para reclamar ao Goberno de Feijóo que recoñeza a ruta xacobea Camiño do Mar, e que sexa incluída na promoción do Xacobeo 2021.

Fíxoo acompañada de alcaldes e representantes da comarca polas que discorre este trazado, así como do presidente da Asociación que impulsou este traxecto, Amigos do Camiño do Mar, e que preside Manuel Vicente.

Patricia Otero reivindicou dende a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, punto de encontro desta Ruta, «unha maior implicación da Xunta na promoción e na proxección deste trazado. Este novo recoñecemento, que discorre polas vilas lucenses de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro e O Vicedo, contribuirá de xeito decisivo a impulsar o turismo nesta comarca, que estivo tan afectada trala pandemia do covid-19», remarcou. Hai que lembrar que esta traxecto continúa na provincia da Coruña, vía Mañón, Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño e Narón ata Neda. A Deputación de Lugo aprobou por unanimidade este recoñecemento.