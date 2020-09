Quejas también por la demora y los aplazamientos de las revisiones de pediatría en Foz

0

foz / la voz 29/09/2020 21:15 h

A las quejas de Ribadeo se suman las de padres y madres de menores de Foz que critican la demora y los aplazamientos de las revisiones pediátricas. La madre de una menor de dos meses presentó una queja en el centro de salud tras serle cancelada la vez para la revisión de dos meses y citarla para el 28 de octubre, «cuando mi bebé ya ha pasado los tres meses. No tienen huecos en la agenda para antes de un mes debido a que la doctora tiene jornada reducida y no incrementan el personal», explica la madre, que también se queja de que en el centro de salud no hay matrona, «así que si tenemos alguna consulta que realizar, estamos totalmente desamparadas».

Por otra parte, un lector contactó con La Voz para quejarse por el aplazamiento vía telefónica de una revisión de pediatría también en el centro de salud de Foz. Días después del aplazamiento consultó con el ambulatorio para saber cuándo tendría cita de nuevo. Le indicaron que debería esperar al 2021 ya que no había huecos libres en la agenda de este año.

Sustituciones

En días pasados, desde el Sergas reconocían que siguen las «enormes dificultades» para mantener a diario esta estructura, «pois non hai pediatras substitutos nas listas de contratación aos que recurrir para cubrir ausencias que se poden xerar en calquera momento».