Recuerdo de la Festa Normanda en Foz con menús y citas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

foz/la voz 27/08/2020 23:12 h

A falta de Festa Normanda este año, que cumpliría su décimo aniversario, hay alternativas. Por un lado, 13 locales hosteleros ofrecen este viernes y sábado menús normandos. Participan Xoyma, Dandy, Happy Days, Acuario, As Brasas, O Carro, Casa Damián, O Lar, Hotel Oca, Espacio Machete, Bar 78, Porto Chico y Tangarte Mariñeiro. «Por mor do covid a festa, como tal, non se poderá desenvolver, pero si a disfrutaremos a nivel gastronómico», señala el presidente José Carlos Paleo. También hay programadas citas culturales para sábado y domingo. Y, aparte, este fin de semana, de modo altruista y como agradecimiento a los focenses, la agrupación Dambara de Burela anunció que hará pasacalles en Foz el sábado.