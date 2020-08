«Esta primeira novela saiu no momento do confinamento que foi duro para min»

0

La Voz de Galicia

19/08/2020

Elba Pedrosa é a segunda escritora que na Feira do Libro de Foz asinará este xoves exemplares da súa obra (no seu caso primeira novela, O que non sabías), ás 21.00. Despois de Natalia Alonso (20.00) con A síndrome de Hayworth. Pedrosa naceu en Tenerife, onde seus pais marcharan a traballar pero xa con tres anos voltaron para Galicia.

—Na novela aborda o tema da emigración, do que algo sabe, ainda que fose breve...

—Non foi a América a emigración de meus pais... pero si, algo vivín. Penso que todos temos algún familiar que emigrou.

—A trama de «O que non sabías» desenrólase polas Rías Baixas pero perfectamene podía ser nas Altas, ousexa na Mariña lucense.

—Si, porque todas as vilas a carón do mar teñen cousas en común. A xente delas ten algún familiar que traballa no mar e hai moitas cousas que se asemellan nestes pobos mariñeiros. Tamén repercute na estrutura familiar e na vida das mulleres, que teñen que estar ao cargo delas soas e teñen que levar o peso da casa.

—Como novela súa, é a primeira.

—Saiu no momento do confinamento, que foi duro para min despois de esperar tanto tempo a súa publicación. Agora xa está distribuido, chegou a moitos lectores e á critica e estou moi satisfeita coa repercusión en ambos. Está sendo moi ben recibido.

—E na feira de Vigo foi o segundo libro no listado de ventas.

—Na feria de Vigo, que é a miña cidade. Penso que en xullo estivo na terceira posición dentro da narrativa galega. É a miña primeira novela e o primeiro libro que escribo en dous idiomas, en galego con Xerais e en castelán con Ediciones Carena, catalana. Que saia a miña primeira novela xa con estas dúas editoriais penso que paga a pena.

—Estimula, nestes tempos!

—Non é doado. Logo de traballar duro, non sempre chegan as recompensas... pero chegan.

—Ten visitado máis esta zona?

—Xa estivera por Cervo e Viveiro, unha zona moi bonita, cando rodáramos (son publicista de formación) un spot do Xacobeo. E tamén, o ano pasado, estiven a dar clases no CIFP Porta da Auga de Ribadeo. É unha zona moi linda. Ademais, estou encantada de ir á Feira do Libro de Foz. É unha sorte que se celebre porque este ano é difícil. A organización da feira fixo todo con exquisita dedicación e todo moi controlado para escritores e para público.