«Que no nos vendan los auditorios con aforo limitadísimo por razón sanitaria»

La Voz de Galicia yolanda garcía

foz/la voz 19/08/2020 05:00 h

Damos una calurosa bienvenida a Galicia, aunque las previsiones climatológicas apuntan lluvia y viento para estos días, a Juan Pérez Floristán, quien habla con este periódico aún en Sevilla a punto de coger el avión: «Tengo muchas ganas de ir allí. Sé que hace fresquito. Te diría que hace semanas o meses que no veo llover».

—Aquí se dice que la lluvia es música, sobre todo en Santiago.

—(Sonríe) Supongo.

—Es su estreno en el Bal y Gay. ¿Qué representa para usted esta presencia en este festival, de las pocas citas en pie este verano?

—Te puedo dar dos respuestas. Si no estuviéramos en los tiempos del covid, ya ir a este festival era una alegría. Primero, porque Galicia es una tierra que conozco demasiado poco y que me encanta. Después, porque como has dicho, es una cita cultural bastante importante, un festival que ha crecido mucho en los últimos años. Me parecen buenas noticias en este país que festivales de este estilo, no tan centralizados en las grandes ciudades, sean un ejemplo de cómo se debería hacer, de otra manera: festivales más locales pero que cultivan el llevar música y cultura a todos los sitios. Y ya, en los tiempos del covid, para mí hay otro motivo extra: como músico, lo tenemos muy crudo y prácticamente ahora cualquier oportunidad de tocar en público es una bendición y casi, una improbabilidad total. De hecho, los músicos (todo el mundo, pero hablo de lo mío, obviamente) estamos en una situación en la que estamos preparando conciertos con el móvil al lado por si nos llaman y nos dicen: «Oye, mira, que se ha cancelado». Poder tocar tiene ahora un doble significado.

—El cultural es de los sectores peor parados en la pandemia.

—Clarísimamente, en las leyes que se están haciendo no nos pueden vender que todas son de carácter sanitario porque también hay una componenda económica importante. Y lo entiendo, pero que no nos vendan que los auditorios están con aforo limitadísimo por una cuestión sanitaria, porque no es así. Van saliendo cada vez más estudios que dicen que no es tan peligroso estar sentado y calladito y con mascarilla, en una sala, un auditorio, un cine o un museo mientras que un avión, si es como los últimos que he cogido en este mes, va cien por cien lleno. Ahí hay un motivo económico y no hay que ser un lumbreras para darse cuenta. Ahora parece que para que la población esté ‘segura' no tiene que ver imágenes de un auditorio lleno, con lo cuál nos llevamos nosotros «el muerto» mientras que los Ave, el metro... en hora punta están llenos. No tengo ningún reparo en decirlo, porque me parece obvio.

—El concierto que va a dar, ¿tiene algo de especial su repertorio?

—Ahora los conciertos tienen que ser sin pausa. El repertorio lo readapté un poco, sin desvelar mucho. Pero diré que es mezcla de música que tocaba desde antes del confinamiento y música que he conocido/aprendido en el confinamiento. Me gustaba mostrar al público el Juan pianista del pasado y el Juan pianista post-confinamiento. El repertorio, en ese sentido, tiene para mí un significado muy personal.

—En el confinamiento se descubrió mucho talento artístico; la cultura fue un salvavidas.

—Hay que sacar también cosas positivas, si no ya nos tiramos del balcón directamente. Ha sido una prueba más de que no solo el arte y la cultura sino muchas más profesiones creativas, si no estuviera todo tan explotado o no viviéramos en un mundo tan loco y sinsentido como en este, las cosas fluirían mucho mejor.

—¿Qué proyecto tiene ahora?

—Por un lado estoy, como se dice, a salvar los muebles; los conciertos que tenía ya programados para esta temporada, ir viendo cuáles me cancelan o cambian. Por otro, tengo proyectos creativos personales relacionados con aficiones que he tenido siempre.

Juan Pérez Floristán actúa este miércoles en el Pazo Conde de Fontao en Foz, a las 20.30 horas (entrada agotadas)