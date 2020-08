En Foz no pierden la tradición de elaborar las tortas normandas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 19/08/2020 11:38 h

Aunque debido a la pandemia del covid-19 no se celebrará este año la Festa Normanda, hay tradiciones que en Foz no pierden. Por ello, varias pastelerías de la villa (en la foto, Amarena) elaboran la tradicional torta normanda, siguiendo una receta creada en su día para la ocasión. Desde este fin de semana ya se puede saborear este exquisito postre que se elabora por estas fiestas y que no falta ni en los hogares de los focenses ni en los de los visitantes. foto x.f.r.