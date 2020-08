Foz disfrutará del 20 al 23 de este mes de la 35ª. edición de la Feira do Libro

0

Del 20 al 23 de agosto Foz tiene una cita con los libros, los que «non contaxian, pero enganchan». Aunque implantando cambios y con un estricto protocolo de seguridad, sobrevive al covid-19 que frustró otras citas culturales. La feria focense será el escenario por el que pasarán catorce escritores a firmar sus libros. La feria llega a su 35ª. edición y la Praza Conde de Fontao se prepara para acoger la cita que este viernes fue presentada en la Casa da Cultura por el alcalde Fran Cajoto; la jefa territorial de Cultura, María José Gómez; el responsable de Publicacións de Cultura de la Diputación, Xan Ramiro y la librera focense y representante de la Federación de Librarías de Galicia, Cielo Fernández.

La feria dará comienzo el día 20 y el pregón inaugural lo pronunciará a las 19 horas la periodista y escritora focense Natalia Alonso Ramos, quien a continuación firmará ejemplares de A síndrome de Hayworth. Ese día también visitará la feria Elba Pedrosa, autora de O que non sabías. El 21 firmarán libros Estefanía Padullés, Martín Fernández Vizoso (con Memoria de Mariñáns 2), Antonio G. Reigosa y Manuel Portas.

El 22 será el turno de María Soliño, Rober H. Cagiao, Nazaret López y Abraham Pérez, y el domingo, de Víctor Vázquez, Antía Yáñez, María Xosé Porteiro y Pepe Peinó. En esta edición participan las librerías Cortizas, Aenea, Padre Feijoo y Bahía, que aplicarán un 10 % de descuento en todos los libros, así como la Diputación de Lugo. El horario de la feria será de 17.30 a 22.00 horas. Las firmas de escritores tendrán lugar en una caseta especialmente acondicionada, por su seguridad y la del público. Este año no habrá presentaciones ni actividades infantiles, «porque non se poden desenvolver polas condicións sanitarias e porque o protocolo é moi estrito e non o permite», explicó Cielo Fernández.