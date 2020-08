Renuncia como concejal en Foz Héctor Moris por causa personal

0

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 11/08/2020 21:50 h

Según comunicó por la tarde el alcalde de Foz, Fran Cajoto, el edil de Educación, Cultura e Festas Héctor Moris renuncia en el cargo, explicando que «motivos persoais e familiares lévanme a tomar a decisión de renunciar ao cargo de concelleiro». «Hoxe é un día duro», dijo. «Foi un ano intenso, no que traballei con humildade para mellorar o noso concello. Voume co aprendido e as persoas que coñecín e coas que traballei. Quero dar as grazas a todas elas e desexarlle toda a sorte do mundo ao meu sucesor e a todo o equipo de goberno». Por su parte, el regidor local agradeció su trabajo y esforzo, «profundamente», «incluso nunha época tan complicada como a que estamos a vivir». Señaló también que será sustituído por Javier Fraga.