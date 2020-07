Anota en la agenda: ¡Es el Día del Libro!

0

La Voz de Galicia yolanda garcia

24/07/2020

Muchos de los lectores, seguro, tendrán ahora mismo uno o varios libros en la mesilla de noche, «ansiosos» por reencontrarse con su dueño a la hora de dormir. O a cualquiera del día. Necesitamos los libros como ellos nos necesitan a nosotros. El mío es ahora «El arte de vivir con sencillez», cien enseñanzas de un monje zen, Shunmyo Masuno, para el día a día. Ideal para estos tiempos difíciles del coronavirus que, entre otras cosas, anularon el 23 de abril la celebración del Día del Libro. Fue pospuesta y este 23 de julio será más que bienvenida. Como en la convocatoria habitual, habrá un 10% de descuento en compras de libros.

«É un día moi especial e moi bonito. Ainda cando estivemos confinados, como aquí na Bahía estabamos facendo entregas a domicilio, o 23 de abril notámolo porque houbo moita xente que se comunicou con nós, mercou un libro ou agasallou un. Este Día do Libro é diferente, porque non é o Día do Libro como tal, pero espero que a xente se anime», señala Cielo Fernández de Libraría Bahía, en Foz, donde este jueves habrá descuentos del 10%.

«Tiñamos medo a volver a abrir, polo complicada da stuación pero a xente volveu á libraría, mercou libros e celebrou volver a disfrutar dela. Sirveu para darnos conta da importancia que teñen as librarías como lugar físico de encontro. Foi un recoñecemento» (Cielo Fernández, Librería Bahía de Foz)

Por su parte, Maricarmen Lage, de la Libraría Porta da Vila en Viveiro, también informaba ayer que se suma a la iniciativa de hoy: «Vamos facer o desconto do 10% a todo o que queira mercar un libro de lectura. Estamos abertos e encantados, ainda que nos supón esa perda do 10% pero non nos preocupa, ao contrario, como se se poidera facer varias veces ao ano...». Concluye que «en épocas baixas» como la que estamos a vivir «é cando mais falla fan os libros, para poder viaxar con eles, meterte nuha película, esquecerse dos problemas... Temos cincuenta mil opcións!».

«A situación lévase bastante regular. Ao principio complicado: 70% menos de ventas. E ao pouco de abrir as fronteiras... marcha atrás. Parece que estes días xa hai máis xente; non podemos presumir de grandes ventas pero parece que se empeza a mover» Maricarmen Lage (Librería Porta da Vila de Viveiro)

«En principio, as feiras estanse facendo»

Ayer en la Federación Galega de Libreiros no pudieron dar información concreta sobre las ferias del libro de A Mariña de este verano, aunque en su web, por ejemplo, la de Rianxo se anuncia para ahora, del 23 al 26. Por ello, Cielo Fernández, refiriéndose en concreto de la de Foz, cree que si se dan las condiciones idóneas y es posible «en principio si» habrá. Sería en agosto. «Seguro cambiará e se recortarán as actividades», añade. El rebrote mariñano, confiesa, ha sido un «mazazo» para su actividad y este julio, cuando se triplica la población focense al llegar turistas y segundos residentes, «non é o ambiente dun xullo normal».

Bahía, por cierto, organiza actos para el 29 con Berta Dávila y Juan Tallón como un encuentro literario en Foz (inscripción previa) dentro del programa Afinidades electivas del Ministerio de Cultura y firmas en Ribadeo.