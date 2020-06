El PP de Foz lamenta que el Gobierno local tumbara un Plan de Reactivación Económica para ayudar a negocios locales

0

FOZ / LA VOZ 09/06/2020 18:25 h

El PP lamenta que el concello de Foz se quede sin un plan de reactivación del tejido empresarial por la negativa de PSOE y BNG. "Foz quédase sen axudas porque o bipartito local entende que son pouco efectivas seguindo a teoría da Deputación de Lugo, que tamén as negou recentemente", explica el portavoz del PP focense, Javier Jorge Castiñeira: "O Goberno de Foz tacha o Plan de Reactivación Económica proposto polo PP de medida “pouco efectiva” e “electoralista” contradicindo o que fixeron Concellos gobernados por socialistas, coma o de Viveiro ou Monforte, que si o aprobaron", cuestiona el PP, que recrimina al Gobierno "a súa falta de diálogo na crise do covid19, que só reuneu aos voceiros unha vez e pasados tres meses da declaración do estado de alarma e gracias ás insistentes peticións populares".

Desde el PP local pretendían que el Concello dotara con 500.000 euros una partida para ayudas a pymes y autónomos focenses afectados por la crisis del covid-19: "PSOE e BNG tamén rexeitaron a creación dunha comisión de traballo na que estivesen representados os empresarios mostrando a falta de talante e de diálogo deste goberno que está marcando o seu primeiro ano á fronte do Concello de Foz, tratando de illar á oposición á que negou reiteradamente a proposta de reunirse nos primeiros días do estado de alarma, algo que tanto PP coma FPF lle recriminaron no último pleno e que o BNG incluso recoñeceu".

Desde las filas populares consideran que "a pasividade e parsimonia deste Goberno local estase a converter nun lastre para a recuperación económica do Concello de Foz, que a penas comprou material de protección e só a petición do Partido Popular eliminou as taxas de servizos non realizados, medida coa que por suposto estamos de acordo, pero que cremos insuficiente. A liña da nova realidade política focense é ter un goberno unicamente preocupado en facerlle oposición á Xunta e ao presidente Feijoo con cartas desafiantes e desplantes a conselleiras rompendo con elo os bos lazos institucionais creados na etapa do anterior goberno popular e, o que é máis grave, deixando de lado os verdadeiros intereses dos veciños de Foz, como demostraron votando en contra do plan de axudas para a reactivación económica presentado polo PP".