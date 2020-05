Teléfonos de policías locales que «botan fume» por el «mar de dúbidas» de vecinos

0

La Voz de Galicia y. garcía

foz / la voz 21/05/2020

0, 0,5 (en Madrid por ejemplo), 1... Se confía en el próximo lunes día 25 la entrada de Galicia en la 2. Seguimos hablando de fases y esperando llegar a lo que el título de aquella película decía: «Encuentros en la tercera fase». Podemos incluso «perdernos» y no acabar sabiendo ya en qué fase estamos... o quien por determinación propia, y aún mucho miedo al covid-19, quieran seguir en la 0 siendo ya la 1. La cuestión es que todo eso, traducido a la numerorísima normativa que sale en el BOE y que puede ser cambiante o hasta difícil de interpretar, sigue generando un «mar de dudas» aquí también. Y eso que sabemos de mar, pero Cantábrico. Esta semana se ha dado el caso en particular que la Policía Local de Foz ha recibido desde el lunes, a diario, un sinfín de llamadas por el dilema de los 10.000 habitantes y si por debajo de ese volumen de población no hay franjas horarias. «Respondemos que, de momento, non saíu publicado no BOE que non houbera. Por tanto, si hai franxas. A maioría de xente que chamou foi por iso».

No ha sido la única consultar: «Outra das preguntas, pero en moita menos medida é da pesca. Como saíu o da pesca autorizada queren saber en que condicións. Poden pescar en toda a provincia e sen franxa horaria». Otra duda: «Hai xente que interpreta que xa se poden facer as visitas interprovinciais e pensaban que podían cambiar de provincia. De momento non se pode, salvo por causas xustificadas».

«Hai un mar de dúbidas -reconocen también en la Policía Local de Ribadeo-. Por todo, por comer en áreas recreativas, facer churrasco, bañarse... todo o mundo pregunta cando pode ir á praia. É dificil responder porque non te podes meter nun compromiso e si, hai moita confusión. Grazas á asociacion que temos en Galicia temos unha pequena guía e ben deitamos dela». Despertar con las novedades del BOE se ha convertido en costumbre.

«A veces non temos respostas»

Nunca tantas llamadas vecinales recibieron, confiesan desde la Policía Local de Foz, por ejemplo. A veces «acábaseche a batería do móbil», añaden. Y no solo eso: «Os nosos teléfonos particulares tamén botan fume, porque a xente coñécenos e chama: ‘E poido facer isto?... e aquilo?’ A xente que te chama é porque realmente quere facer as cousas ben». «Os veciños, a quen van chamar? Á policía local que está máis preto deles. Pero e a veces non temos respostas que dar», lamentaba ayer un agente de Ribadeo.