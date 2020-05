Cielo Fernández, de Libraría Bahía en Foz: «No verán vanse poder facer as feiras do libro? Pois non se sabe...»

0

Cando comezaba o estado de alarma, Librería Bahía e Xogueterías Din Don con Cielo Fernández á cabeza, poñía en marcha un sistema de envío a domicilio que foi moi útil na cuarentena. Agora pode atender ao público, con cita previa e toda a protección que se esixe. É outro dos negocios que reabriu agora a súa tenda física, en Foz.

—Xa se pode ir ás librarías. Ve «ansia» de novas lecturas?

—Si que hai. Unha clienta díxome que lle custaba concentrarse para ler pero que agora estaba máis tranquila. Poder saír con máis liberdade, dar un paseo e ver a xente aínda que sexa de lonxe parece que xa nos relaxa algo...

—Integrou xa as novas rutinas?

—Temos que pillar unha serie de rutinas e se te descoidas... Temos o xel e o que veña mirar algo e vai tocar, antes de nada ten que limpar as mans con el. De momento, nós temos que estar pendentes de avisalos de que boten o xel e teñan as mans desinfectadas. É importante que sigamos vixiantes e non nos relaxemos. Igual que ata agora conseguimos frealo, segue aí o tema e temos que poñer todos da nosa parte para que non volva a subir.

—Ese sector está a sufrir moito.

—Moito, vai levar un pau enorme. Estamos na mesma incertidume que todo o mundo, no sentido de a ver como se aguanta isto. Por exemplo, en tema de novidades editoriais, que estaban pensadas para lanzar este ano, nestes dous meses de suspensión non saiu nada. A campaña do Día do Libro adiouse para xullo, pero veremos que pasa. Coa suspensión dos coles... nada. No verán non sabemos que vai a pasar.

—Que pasará coas feiras do libro?

—Non se sabe nada. Encima é a incertidume un factor engadido. Antes de xullo, nada. E no verán vanse poder facer? Non se sabe.