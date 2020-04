En Foz rendirán este martes un homenaje a quienes cuidan de la población

0

La Voz de Galicia

foz / la voz 06/04/2020 19:12 h

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anima a todos los vecinos a sumarse este martes a las 20 horas a un homenaje en Foz a sanitarios, fuerzas de seguridad, emergencias, etc,. «Animo a que os veciños saian ás súas ventás este martes porque se vai facer unha homenaxe a todos os que están coidando da poboación: sanitarios, forzas de seguridade, etc. Farase unha caravana de vehículos de Protección Civil, Policía Local, Bombeiros, etc, que percorrerán as principais rúas do casco urbano de Foz e que rematará diante da Casa do Concello ás 20 horas».