O Concello de Foz selecciona dous peóns e un auxiliar administrativo

foz / la voz 09/03/2020 20:39 h

O Concello de Foz, grazas ao programa Depuemprego, da Deputación Provincial de Lugo, vai proceder á contratación laboral temporal de dúas prazas de peóns operarios de servizos múltiples e unha praza de auxiliar administrativo, cada un destes contratos de seis meses de duración.

A tenente de alcalde e concelleira de Emprego, Inés López Couto, explicaba onte que o anuncio publicouse no Boletín Oficial da Provincia deste pasado sábado, polo que a data límite para presentar as solicitudes será este xoves, día 12 de marzo de 2020.

Para obter máis información de cara a optar a estes postos de traballo temporais, as persoas interesadas poden dirixirse á área de emprego do Concello de Foz ou ben á páxina web, onde están publicadas as bases e onde terán máis información.