Foz triunfa con su desfile de carnaval

Foz celebra esta tarde el gran desfile, tras el pregón de anoche y el concurso de coplas

Tardaban las coplas en Foz. Tiran a dar y nadie se libra de críticas bien entonadas y dichas con salero y buena cara. La Sala Bahía volvió a reunir este viernes a numeroso público que aplaudió el pregón de la peña Éche o que hai y que disfrutó a lo grande de las escenificaciones de varias de las peñas y grupos que son piezas clave en el Carnaval local: Golfos do Masma, Los Guindillas, Maloserá, Ruxe Ruxe, As Trouleiras, As Farangullas, Bonaerensis, Sin Xeito, Pé do molete... «Vides aquí, para escoitar o que os de Foz vos vamos contar! Vides aquí, para aguantar porque catrocentas vos vamos chamar!» Ya lo cantaban las Sin Xeito. Salieron a relucir temas de actualidad de la villa, de política, de la sana rivalidad con el Carnaval de Verín, del Gobierno, ... y hasta de Cataluña. ¡Cómo no!

