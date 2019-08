Foz despide a Pancho do Relámpago, el abuelo de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia maría cuadrado

foz / la voz 28/08/2019 10:10 h

Siempre rodeado de su familia y en el mismo barrio -el de Marzán- discurrió la vida de Francisco Lestegás Eiras, el abuelo de Foz y de Galicia. Pancho do Relámpago, como se le conocía en la villa mariñana, falleció a los 108 años. Este martes por la mañana trascendió la noticia de su muerte y se sucedieron las muestras de pesar. En un municipio de 10.002 vecinos él era el veterano. Además de un focense apreciado, era ejemplo de vitalidad. Incluso después de superar la barrera de los 100 años seguía colaborando con su familia en las tareas domésticas y con la asociación vecinal O Torques, que recordaba a su socio de honor.

Cada 30 de noviembre se había convertido en cita obligada una visita a la casa de Pancho, donde él y su familia recibían a cuantos se acercaban a felicitarlo por su cumpleaños. Siempre había tarta y no faltaban los callos con garbanzos, uno de los platos preferidos de este centenario que recordaba la dureza de su etapa como marinero, entre los 13 y los 60 años, a bordo del Relámpago (de ahí su apodo) y del Brisas. En varias ocasiones había comentado que desconocía el secreto de su longevidad, que podría ser la dieta, el no haber fumado, el no tomar medicamentos... ¡Quién sabe! De lo que siempre hizo gala fue de su buen humor. Siempre con una sonrisa y ganas de conversación.

«Deixounos unha persoa moi querida, un home entrañable e un veciño ilustre», lamentaba ayer el alcalde de Foz, Francisco Cajoto, horas después de que en la avenida Álvaro Cunqueiro un grupo musical (actuación enmarcada en el festival Bal y Gay) tuviera un recuerdo especial para este vecino. El entierro será hoy en el cementerio focense, con salida a las 16 horas del tanatorio Fabeiro. A continuación será el funeral en la iglesia parroquial.