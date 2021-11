La Audiencia ordena al juez rastrear tres webs porno para descubrir al autor de las grabaciones en A Maruxaina

Reconoce también que en este proceso pasaron por momentos en los que cundió el desánimo: «Hubo víctimas que cuando se archivó el caso ya no quisieron volver a hablar más del asunto, porque se sentían humilladas. No entendían cómo la justicia no las defendía cuando se estaba comercializando con sus cuerpos. Ahora, lo que volvemos a pedir es que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir. Hay víctimas que siguen a tratamiento psicológico».

Por su parte, el abogado de algunas de las mujeres denunciantes, José Manuel Oliveros, expresa su satisfacción «porque la Audiencia sí considera que hay claros indicios de que se atentó contra la intimidad de las mujeres a pesar de estar en una vía pública, en contra del criterio del juez de Viveiro. Ese era el argumento de los recursos. Y también porque se podrá esclarecer quién o quiénes fueron los autores de las grabaciones».