CERVO / LA VOZ 20/03/2020 21:05 h

En apenas 24 horas desde que su Oficina de Voluntariado lanzó un SOS, el Concello de Cervo ha reclutado a 14 personas, casi todas jóvenes, «anque algunha pasa dos 45», dispuestas a ayudar desinteresadamente a personas mayores del municipio que no puedan desplazarse a por la compra o medicamentos. «Ata agora só solicitou esa axuda unha persoa, polo que puido cubrirse cos servizos do Concello. Quenes nos chamaron ao 691 656 600 serán reclamados por orde de lista se so necesarios», explicó la concejala de Educación, Dolores García.

La edil cervense se mostró «gratamente sorprendida» por la gran respuesta vecinal a la iniciativa, aunque el servicio de voluntariado lo tienen abierto durante todo el año. «Sempre hai bastantes veciños que queren axudar», destacó.