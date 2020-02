Intenso y repartido programa de Carnaval en Cervo

0

La Voz de Galicia y. garcia

cervo/la voz 21/02/2020 05:00 h

Más que preparados y más que listos están también en la apodada «península de la paz», bien conocida por todos como San Cibrao. Si la Maruxaina atrae en verano, en invierno le toca a Don Carnal. Ahora es su momento, el del Entroido, con un desfile local que engrandecerá el martes 25 en A Mariña y una cuantía en premios que ronda los 2.500 euros. Los premios se repartirán entre individuales, grupos, comparsas y parejas, algunos en infantil y adultos y categoría juvenil. Otros premios serán en forma de vales de consumiciones en los locales de hostelería y colaboradores, especialmente para los que se hubiesen anotando antes de este viernes 21 en la Casa da Cultura de San Cibrao. El día de desfile se abrirán más inscripciones.

El recorrido comenzará a las 18.00 en la Praza dos Campos de San Cibrao y al acabar el desfile se venderán bollos preñados (organiza A Rebolaxe). Además, el 25 a las 14.00 habrá comida en el restaurante Buenavista (tickets en el local del CIT, que organiza).

La alegría del carnaval llega a Cervo el 23

En el caso del núcleo de Cervo, será en domingo de nuevo la oportunidad de disfrutar de toda la alegría y el color que siempre asociamos a esta fiesta donde el desparpajo y el atrevimiento, la elegancia al más puro estilo veneciano o el espíritu del Entroido gallego de antes son bienvenidos todos por igual. En Cervo es la Asociación Cultural Airiños do Xunco la que organiza el desfile, cuya inscripción podrá hacerse el mismo día en el pabellón desde las 17.00 (para la comparsas que se anoten antes de este viernes 22 habrá de regalo una cesta con productos tradicionales). A las 18.00 comenzará el recorrido, para terminar con la entrega de los premios por categorías. Estos serán figuras de cerámica de Sargadelos y cestas de Entroido. Una charanga amenizará la velada posterior.

Espectáculo «Mickey y Minnie» el lunes día 24

«Mickey y Minnie en la gran fiesta de carnaval» es el título del espectáculo de La Banda de Albert que el 24 llegará a San Cibrao, de forma gratuita para el público, al que también se le ofrecera chocolatada al final. Será bajo una carpa a partir de las seis de la tarde y a todos aquellos que vayan disfrazados podrán fotografiarse con Mickey y Minnie.

Otra cita más, un baile en Lieiro el próximo 28

Se reparte de forma muy dispersa el carnaval en Cervo, hasta tal punto que son múltiples las citas que podemos encontrar este temporada en cada rincón. Así, en el local social de la Asociación de Veciños de Lieiro habrá el próximo día 28 un baile de Entroido que organiza dicho colectivo vecinal. Será desde las 21.30 horas, con chocolate y Epo-K.

Más disfraces en San Román el sábado 29

Otro de los «desfiles» clásicos en Cervo nos conduce a la zona rural, concretamente a la parroquia de San Román de Vilaestrofe con su fiesta de Entroido programada para el sábado 29, a partir de las 22.30 horas. Será de 1.540 euros la cuantía a repartir en esa jornada de Mulleres Rurais As Espalladoras con baile de Fénix. La inscripción ya está abierta, en el 656 272 802.

Alfonso Villares, alcalde de Cervo: «Convidamos a todos e todas a que disfruten con nós do Entroido»

Cervo pode presumir de ter un Entroido espallado pola súa contorna, grazas á labor de distintas asociacións de tipo veciñal e cultural que dan vida cada ano a unha festa tan senlleira, singular, atemporal e ata se podería dicir terapéutica.

—Que significado como alcalde lle dá a unha festa coma esta, a do Entroido?

—É un encontro veciñal e interxeracional, unha forma de expresión cultural moi arraigada no noso Concello. Trátase dunha celebración certamente tradicional e necesaria que nos permite poder aparcar por unhas horas os problemas da vida cotiá e darlle ese toque de cor e humor tan necesarios nestes tempos.

—Que tipo de apoio presta o Concello ás organizacións?

—O Concello de Cervo apoia en todo o que está na nosa man ás asociacións, ás que lles damos as grazas, encargadas de organizar os diferentes desfiles e festas no Entroido. E tampouco me poido esquecer dos concelleiros, compañeiros que tamén lle dedican moitas horas. Boa mostra diso son os tres desfiles que se fan durante esta semana festiva, ademais de todas as actividades que se programan durante estos días para o desfrute da veciñanza. Entra dentro da nosa filosoía apoiar e dinamizar o noso pobo.

—Que opinaría de recuperar, por exemplo, o enterro da sardiña ou outras tradicións locais ligadas ao Entroido?

—Cos tres desfiles e o diferente programa de actividades que se fan, cremos que xa se trata dun amplo abano de posibilidades. E dito esto convidamos a todos e todas a que se acheguen a Cervo durante estos días e que desfruten con nós do Entroido.