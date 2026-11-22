El cadáver fue encontrado a primera hora de la mañana XAIME F. RAMALLAL

Un hombre fue encontrado muerto en la mañana de este domingo en Burela, según confirmaron fuentes oficiales. Se trata de un varón de origen dominicano, de entre 30 y 40 años de edad y vecino del municipio burelense, cuyo cuerpo apareció ensangrentado.

El suceso ocurrió a las 8.00 horas, cuando un grupo de vecinos que paseaba un perro hallaron el cadáver en la Rúa Rafael Vior, en el parque que hay frente al Hospital Público da Mariña. Entonces dieron parte al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) del 112 Galicia.

El 112 advirtió a Policía Local, Guardia Civil y 061 Urxencias Sanitarias. Los sanitarios que se desplazaron al punto solo pudieron confirmar el deceso. Los efectivos movilizados de las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y, llegada la forense al punto, esperaban a que autorizase el levantamiento del cadáver.

La Policía Judicial investiga los hechos. El varón presentaba cortes en los brazos, aunque en principio no en zonas vitales. Los agentes de la Guardia Civil recorrían esta mañana la zona siguiendo un rastro de sangre que al parecer se remontaba a unos 300 metros del punto, a una zona de la calle Marqués de Sargadelos, donde un portal de un bloque de pisos presentaba desperfectos, con los cristales rotos.

Según algunas fuentes, en esa misma zona se produjo esta madrugada una pelea nocturna, aunque por ahora las fuentes oficiales consultadas no vincularon directamente este suceso con el fallecimiento.