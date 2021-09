Piden la inhabilitación del juez de Viveiro que archivó la denuncia de las mujeres grabadas sin permiso orinando en A Maruxaina

En imagen de archivo, zona de San Cibrao donde fueron grabadas las mujeres en la Maruxaina del 2019 PEPA LOSADA

Una de las portavoces de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, ha pedido la inhabilitación del juez de Viveiro que se ratificó en el archivo de la denuncia de un grupo de más de 80 mujeres que fueron grabadas en vídeo mientras orinaban durante la fiesta de A Maruxaina del 2019, y cuyas imágenes fueron subidas a páginas web pornográficas. Según informa Europa Press, Torrón considera que el juez, Pablo Muñoz Vázquez, «se cubrió de gloria» al desestimar el recurso de reforma presentado por Bumei (Mujeres en Igualdad de Burela) y por varias de las afectadas contra el primer archivo de la causa, dictado por el mismo juez a mediados de marzo. «Evidentemente la justicia debería de trabajar para que esto no quede en saco roto», ha proclamado. La activista lucense ha denunciado, sobre los jueces, que «mucho se les llena la boca» al decir a las mujeres que «denuncien» pero «para que después» sean «humilladas otra vez en los juzgados».

«Esto es intolerable, estamos hartas de todas estas injusticias, de la agresividad de los jueces y de esa actitud machista que no va a ninguna parte», ha recriminado en declaraciones a Europa Press, antes de pedir que se inhabilite al juez que ha instruido el caso de la Maruxaina. «Lo que tienen que hacer las instancias superiores es inhabilitarlo, nosotras no tenemos el poder de hacerlo, pero está en la calle ese clamor», ha asegurado. Ana Torrón ha remarcado que «esto tiene que tener punto y final en algún momento, porque esto es un desparrame y un desmadre total y absoluto». «Y así no se defienden los derechos de la mitad de la población», ha rematado, la portavoz de la Plataforma Feminista de Lugo.