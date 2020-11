Viveiro baja al nivel amarillo por covid-19, donde siguen Xove, Cervo, Burela, Foz y Ribadeo

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Burela / La Voz 16/11/2020 10:52 h

Quince días después de haber entrado en alerta roja debido al rápido aumento de contagios, Viveiro vuelve a situarse en alerta amarilla por coronavirus. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, indicó este domingo que en las últimas jornadas los datos habían «mejorado bastante», con varias altas, situando el número de casos activos en 46; una información que confirma el mapa covid-19 que acaba de actualizar el Servizo Galego de Saúde, y en el que Viveiro regresa al nivel 1, el que marca que en los últimos siete días se han diagnosticado entre 7 y 14 nuevos casos mediante pruebas PCR.

En alerta amarilla continúan además este lunes otros cinco municipios de la comarca: Xove, Cervo, Burela, Foz y Ribadeo. Este último pasó al nivel 1 este domingo, como señaló el alcalde, Fernando Suárez, que calificó la situación de «montaña rusa, un sube e baixa», e invitó a «ser moi estritos no comportamento diario e a cumprir escrupulosamente as recomendacións sanitarias, para que o covid non vaia a máis».

Nueve concellos de A Mariña continúan en nivel 0 (verde): O Vicedo, Barreiros, A Pontenova, Trabada, Alfoz, O Valadouro, Mondoñedo, Lourenzá y Ourol.

Mientras, las informaciones más recientes publicadas por el Sergas indican que, con datos del domingo 15 a las 18.00 horas, en el Hospital Público da Mariña, en Burela, hay hospitalizadas por coronavirus 13 personas. Todas están en planta, ninguna en la uci. En el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo hay 35 personas ingresadas en planta y 5 en la unidad de cuidados intensivos, y en el hospital de Monforte hay 6 en planta.