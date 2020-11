Ramiro Fernández: «Burela aposta polo deporte e estas charlas con FutbolinLugo son outra proba»

0

Con la gran mayoría de las competiciones en el aire, no es un año sencillo para la gente de fútbol en la provincia. Sin balón de por medio, la plataforma virtual FutbolinLugo, arropada el Concello de Burela, ha conseguido al menos que una importante representación de expertos se reúna este sábado desde las 10.30 horas para hablar de lo que más les gusta, el balompié, en una serie de conferencias y una mesa redonda en el salón de conferencias del consistorio burelense.

«É outra proba da decidida aposta de Burela polo deporte», valoró el edil Ramiro Fernández, que destacó que el proyecto está financiado íntegramente por la Diputación. «Cando nolo ofreceron pareceunos unha gran oportunidade. O contido é moi interesante, con profesionais como Roberto Fernández (exportero de Granada o Lugo), ou os adestradores do Compos (Yago Iglesias) ou Vilalbés (Simón Lamas) ata o fútbol máis humilde coa representación do Xove Lago (Bruno Gómez). E tamén Cris Oreiro que é unha institución no fútbol feminino», destacó.

Veinte personas, «respectando todo los protocolos e nunha sala ventilada», presenciarán en vivo unas I Xornadas FutbolinLugo Burela Bonita que también se emitirán en streaming por Youtube. «Este formato é moi interesante para manter a actividade», añadió Fernández.

El concejal de Deportes burelense además felicitó a los deportistas locales por su compromiso para frenar la pandemia.