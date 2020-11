«Solo nos ha faltado más puntería»

0

Las campeonas de Liga ya mandan en su subgrupo de Primera División. El Pescados Rubén Burela atrapó el liderato, con siete puntos tras tres encuentros jugados, al ganar 2-0 al Universidad de Alicante en una prometedora primera aparición en el Vista Alegre a la que los protagonistas solo pudieron encontrar dos pegas: la falta de público y la escasa puntería de las jugadoras mariñanas.

«Estoy muy contento. En casa había que empezar con una victoria y solo nos ha faltado mirar más a portería. No he visto peligrar el partido en ningún momento, ni siquiera les dejamos hacer el juego de cinco con una gran presión. El primer gol es una genialidad de Cilene y el segundo en propia en un buen balón al segundo palo, pero ejercimos un control total y solo nos faltó más puntería para cerrarlo. He visto una gran actitud y muy buenos minutos de fútbol sala», valoró el entrenador mariñano, Julio Delgado.

En la misma línea se expresó en la rueda de prensa una de las futbolistas más destacadas en las filas naranjas, Cristina Pérez: «Hemos tenido ocasiones para un resultado más abultado. Ha sido un partido muy trabajado, en el que además conseguimos dejar nuestra portería a cero. Sobre todo al final dominábamos y nos sentimos muy cómodas jugando a dos toques».

«Nos habría gustado que hubiese público, aunque fuese poco. Debutar en casa sin nuestra afición ha sido extraño, pero creo que hemos hecho un partido muy completo», añadió la sacrificada pívot murciana.

Por su parte, la entrenadora visitante, Maravillas Sansano, se marchó satisfecha con el trabajo de sus futbolistas, que sufrieron su segunda derrota consecutiva pero siguen cerca de la cabeza con seis puntos. «Hemos dejado claro que somos un equipo que luchará por estar entre los mejores. Es un partido que me ha gustado muchísimo, nos enfrentábamos a las campeonas, que tienen un plantel espectacular y hemos dado la cara. Salimos reforzadas», zanjó.

Jornada de descanso

A las mariñanas les toca descansar el próximo fin de semana. El día 21 de noviembre recibirán al Sala Zaragoza en Burela.