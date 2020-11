El Pescados Rubén Burela se protege con mascarilla porque su rival se negó a hacer test

0

La Voz de Galicia I. Díaz Rolle

BURELA / LA VOZ 01/11/2020 17:55 h

La temporada deportiva más compleja de la historia, condicionada por la pandemia, vivió este fin de semana su capítulo más surrealista, al menos por el momento. Jugadoras que dieron negativo en sus PCR compitieron con mascarillas contra rivales sin ningún tipo de protección pese a no someterse tampoco a algún test prepartido.

Pasó en dos partidos de la Primera División femenina de fútbol sala: el Universidad de Alicante-Torreblanca Melilla (4-5) y el Móstoles-Pescados Rubén Burela (3-3). La asociación de jugadoras (AJFSF) denunció en la noche del viernes una situación que se dio este sábado y no debería repetirse a partir del 14-15 de noviembre, cuando entrará en vigor el protocolo reforzado de la federación española, que exige exámenes de detección de coronavirus semanales.

«Nosotras nos enteramos el jueves por la noche a través de vías no oficiales. Lo hablamos entre las compañeras y con el club, y luego con el Móstoles. Tratamos de buscar una solución, pero ellas argumentaron que no son obligatorios», razona Patricia González, Peque, la capitana de un Pescados Rubén Burela que no encuentra explicaciones a la imprudencia de su rival. «Los test son gratuitos, solo hay que cubrir un formulario y la RFEF te los manda. Todos los consiguieron menos el Móstoles y el Torreblanca Melilla, que además se negaron sistemáticamente a buscar soluciones», añade.

Vista la situación, la jugadoras mariñanas se plantearon no jugar, pero finalmente solicitaron a sus rivales que los dos conjuntos utilizasen mascarillas. «Nos planteamos no jugar, pero hacerlo, además de cumplir con nuestro trabajo, es una forma de dar visibilidad a las irresponsabilidades de estos dos equipos. Visto que ellas no quisieron utilizar protección, decidimos ponernos FFP2 porque las otras solo las protegerían a ellas», cuenta Peque.

¿Posiblemente la mayor falta de respeto que he sufrido en 18 años en 1a división de futsal femenino? COOORRECTO! #SinTestNoHayFutsal #Respeto pic.twitter.com/rlQDbpumCn — # PeQue # (@pgmota7) October 31, 2020

«Hicimos una protesta y nos dieron la espalda, es la mayor falta de respeto que he sufrido en 18 años como profesional»

A la jugadora de la selección española, con 33 años a sus espaldas y tras 18 compitiendo en Primera, le cuesta entender la actitud del Móstoles. «Es que Shiori fue compañera nuestra en el Burela, y con Inma o Patri Chamorro he estado en la selección. Lo único que intentamos es ser responsables, tomar todas las precauciones para no contagiarnos y provocar un brote en Burela, porque nosotras hicimos los test, tenemos la suerte de estar en un club totalmente profesional, y todo estaba en orden. Pero es que ellas tampoco habrían tenido ningún problema para disponer de ellos», explica la madrileña del Burela.

Las jugadoras del Pescados Rubén Burela, además, decidieron realizar un pequeño gesto de protesta por la imprudencia de su rival. Durante el primer minuto de juego se quedaron paradas, algo a lo que el quinteto mostoleño respondió dándoles la espalda. «Es la mayor falta de respeto que he sufrido en 18 años jugando en Primera División. No entiendo su actitud, al final todas somos compañeras, tenemos que remar junta. Mi opinión personal es que aceptaron jugar así y tomaron esa actitud para evitar represalias de su club», asegura Peque.

«A las jugadoras del UA les decían: "¿Qué pasa? ¿Cuesta respirar?»

La misma situación la vivió el UA Alicante en la visita a tierras valencianas del Torreblanca Melilla. «Hablamos con ellas y nos contaron que les decían: "¿Qué pasa? ¿Cuesta respirar con la mascarilla?"», añade sobre la desventaja de competir con las FFP2 ante rivales sin mascarilla. Pese a ello, el Pescados Rubén Burela rescató un punto con el empate a tres en «una cancha difícil»: «No vamos a poner excusas, cometimos errores en defensa y por eso no ganamos. Compitiendo ni nos acordamos de las mascarillas, lo dimos todo. Estoy muy orgullosa de mis compañeras», indicó Peque.