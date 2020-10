Feijoo anuncia la licitación de la nueva ampliación del hospital, con 15 millones de presupuesto

0

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, acompañado por el conselleiro de Sanidade, visitó esta mañana el hospital de Burela para, simbólicamente, dar por concluida la primera fase del plan director del hospital, en la que se invirtieron 13 millones de euros, y anunciar la inminente licitación de la segunda. Serán 15 millones de euros más y las obras se iniciarán a lo largo de 2021. Feijoo apuntó que, en la práctica, las dos fases supondrán el equivalente a la construcción de un nuevo hospital comarcal.

En esta segunda fase se construirá un nuevo edificio de dos plantas y se remodelará el espacio del antiguo hospital, de modo que, entre otras mejoras, se trasladará al centro hospitalario la Unidade de Saúde Mental; se creará un nuevo hospital de día y se ampliará la espacio destinado a rayos y a urgencias. Feijoo manifestó que con la primera fase "cumprimos o compromiso coa Mariña". Y añadió: "Pero hoxe vimos a completar este servizo", para anunciar que en las próximas semanas se licitará el proyecto de construcción, con un presupuesto de 15 millones de euros.

"Hoxe vimos a completar o compromiso, namentras teñamos presentado o orzamento no Parlamento empezamos a segunda fase, de tal xeito que licitaremos o proxecto construcctivo de forma inmediata, para posteriormente iniciar a obra de ampliación completa e remodelación definitiva da fase dúas que queda para facer un novo hospital da Mariña", explicó Feijoo. Y añadió: "Faremos un novo edificio de dúas plantas para situar nel a actividade asistencial, reubicaremos toda as areas do edificio antigo e equiparemos todo o espazo. Estos 30 millóns de euros (entre a primeira, a segunda fase e o equipamento) supón o que costaría facer un hospital novo, deixar este hospital preparado para as próximas dúas décadas, e tamén cumprir coa palabra dada", añadió Feijoo.