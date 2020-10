Etapa entre Burela y Cervo del Camiño Gastronómico do Mar

0

La Voz de Galicia y. g.

burela/la voz 23/10/2020 22:14 h

Entre Burela y Cervo se desarrolla la siguiente etapa del denominado Camiño Gastronómico do Mar. Es la tercera de una campaña que firma la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, puesta en marcha con la colaboración de la Asociación Amigos do Camiño do Mar Peregrinación a Santiago de Compostela y Armadores de Burela con varios fines: «Fomentar o consumo de peixe, apoiar ao sector hostaleiro do norte de Galicia e promocionar o Camino del Mar, ruta xacobea que comunica por terra o Camiño Norte e o Camino Inglés a Compostela».

En su tercer fin de semana se ofrecerán, de viernes a domingo, platos especiales bajo el sello «Peixe de Burela» en A Lonxa, Cervecería Kiko, O Castelo y O Noso Lar. Suenan bien y saben mejor, como chicharro macerado en cítricos, rape relleno de marisco, pez espada del Atlántico en salsa de pimientos de piquillo o lomitos de jurel caramelizado. ¡Ummmm!