Sandra Gómez, farmacéutica de Burela: «Os xeles hidroalcoólicos con perfumes non son aconsellables»

La Voz de Galicia y. garcia

burela/la voz 20/10/2020 05:00 h

Mes tras mes, día tras día, o uso da máscara e o reforzo da hixiene de mans son xa dúas «armas» individuais contra o coronavirus, sen esquecer a terceira: a distancia persoal. Coa pandemia, os xeles hidroalcoólicos convertéronse en «top ventas» nas farmacias. Dende a burelense O Parque, a farmacéutica titular Sandra Gómez sinala que «en principio, non temos notificado ningún tipo de reacción alérxica nin anomalía que poidera haber. Ninguén nos fixo chegar ningún suceso con respecto ao xel hidroalcoólico».

—Podemos incidir sobre o uso correcto do produto? Unhas pautas básicas para non levarse sustos e menos en menores, como ocorreu no caso do neno que require transplante de córnea.

—Primeiro, levan alcooles, que poden resultar ser irritantes. Temos que facer é un uso axeitado, aplicando o xel uniformemente e agardar que estea completamente seco e absorbido, e evitar o contacto sobre todo con ollos e mucosas. Todos os xeles hidroalcoólicos levan etanol, ben ao 70 ou ao 96%.

—Falando do uso por parte de menores, tamén se venden as pulseriñas nas que se mete dentro o xel para que eles o usen.

—Partimos dunha determinada idade do neno e do control que poida facer o neno sobre o seu uso. Si que é verdade que sempre temos que ter en conta mantelo lonxe dos ollos, nariz e oídos.

—E tampouco fará falla excederse coa dosificación do xel...

—Unha cantidade suficiente que nos dea para masaxear uniformemtente toda a zona, neste caso as mans, é o indicado.

—Sempre que exista a posibilidade de lavar as mans con auga e xabón, é o mellor antes que utilizar o xel hidroalcoólico?

—Si, sempre é a opción número un, o lavado con auga e xabón. Pero iso non se pode manter en todos os ambientes, polo que o xel é unha segunda alternativa.

—É lóxico pensar que se están a vender moitos xeles...

—Si, ainda que tamén é verdade que baixou un pouquiño a demanda. Estamos máis normalizados, debido a que xa hai provisións na casa.

—Interesa a calidade do xel ou non a mira moito o cliente?

—Aquí temos un pouquiño de todo, pero si que é verdade que cando veñen á farmacia veñen buscando unha seguridade e unha validez, cun certificado correspondente e coa normativa vixente.

—Agora xa apareceron variantes de xeles no mercado?

—Non son aconsellables os xeles hidroalcoólicos con perfume, porque o perfume é substancia irritante. Non estaría indicado. A base é alcool e glicerina. A glicerina non ten función antiséptica senón hidratante, nada máis, para compensar a sequedade que nos poda provocar o alcool.

—Casos como o do neno son puntuais, pero sempre hai que estar atento a como se utiliza o xel e sobre todo en menores.

—Pero como con outras cousas que hai no fogar, coma un deterxente, porque supón un risco de inxestión ou contacto ocular. Sempre hai que ter coidado con calquera substancia que sexa inflamable e irritante (...) Aquí, de momento, non tiven ningún caso de alerxia por xel; en todo caso se se producen casos poden vir orientados por un mal uso, creo.

—En Ourense, as farmacias sumaranse na realización de PCRs. Que lle parece a iniciativa?

—Si, a través da consellería e do Colexio de Farmacéuticos de Ourense vaise levar a cabo a realización de tests rápidos nalgunhas oficinas de farmacia. Sería pioneiro en España. En Ourense é porque é unha das zonas máis afectadas pero non temos notificación ao respecto de que sexa aplicable a outras zonas.

—Na nova normalidade, aparte de xeles e máscaras, cal foi o terceiro produto tamén farmacéutico que aumentou en ventas?

—Os termómetros. No caso dos guantes, baixou a demanda e non hai xa tanta. Aumentou tamén a demanda de produtos dérmicos, ante algunhas alerxias que poidan provocar as máscaras.