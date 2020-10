O Concello de Burela e a comisión de festas destinan 5.000 euros ao concerto de Roi Casal

0

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 08/10/2020

O alcalde de Burela, Alfredo Llano, e a presidenta da comisión organizadora das festas, Toñi Eijo, asinaron un convenio de colaboración por 5.000 euros. Esta contía vai destinada ao concerto que ofrecerá Roi Casal este sábado, 10, no auditorio, ás 21 horas. «A subvención que recibimos do Concello destinámola a organizar o concerto de Roi Casal. Neste 2020, por mor da pandemia do covid-19, quedamos sen festas patronais. Agora que a situación mellorou decidimos organizar un espectáculo para que o poidan disfrutar as nosas veciñas e os nosos veciños», explica Eijo.

Lembra que para o concerto haberá aforo limitado a 300 persoas e hai que anotarse na Casa da Xuventude ou chamando ao 982 58 11 41 en horario de 10 a 14 horas, ata o vindeiro venres. E ademais o mesmo día do concerto, entre as 19 e as 20.30 horas, tamén poderán anotarse na billeteira do auditorio.