Burela desaconseja el baño en las playas de Ril y O Cantiño por contaminación temporal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

burela / la voz 18/08/2020 21:03 h

El Concello de Burela dio a conocer este martes un bando en el que desaconseja el baño en las playas de Ril y O Cantiño debido a contaminación microbiológica temporal. En el citado documento oficial, señala que el Servizo de Inspección dos Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia le comunicó que el 12 de agosto la empresa Tragsatec realizó un análisis de las aguas de baño de los citados arenales. Las pruebas determinaron que los dos presentan una «situación temporal de contaminación microbiolóxica» en sus aguas de baño debido a enterococos intestinales y Escherichia coli. En opinión del Concello de Burela, esa contaminación puede estar relacionada con las «escorrentías producidas polas abundantes choivas destes últimos días».

En vista de estos resultados, el Concello de Burela «recomenda a todas as persoas usuarias dos devanditos areais non bañarse ata que, previa avaliación e identificación das causas polas que se orixinou dita situación [...], se executen as medidas precisa para eliminar ou reducir ao mínimo a situación de contaminación descrita».

A Marosa y O Portelo, excelente

En el mismo bando, el Ayuntamiento burelense explica que las aguas de las playas de A Marosa y O Portelo/Cabaliño han logrado en los análisis más recientes la calificación de «excelente» para el baño sin riesgo para la salud humana.