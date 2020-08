El Pescados Rubén Burela repesca los goles de Cely

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

08/08/2020 21:07 h

El Pescados Rubén Burela viene de confirmar su tercer fichaje para una temporada en la que luchará por revalidar todos los títulos. Araceli Gayardo (San Miguel do Oeste, 1988) regresa ocho años después a A Mariña para ofrecer aún más pegada a las flamantes campeonas de Liga.

Cely Gallardo se une a Sandra Buzón y Elena Aragón en la lista de altas a la plantilla que volverá al trabajo este lunes 10. La internacional brasileña vuelve avalada por ocho temporadas siempre entre las máximas artilleras del calcio a 5 italiano, en el que defendía al Cagliari y pasó por otros conjuntos como el Montesilvano, el Olimpus de Roma o el Lazio, conquistando tres títulos de Liga, tres de Copa y tres de Supercopa.

Aunque su primera experiencia lejos de Sudamérica llegó precisamente en un Burela al que reforzó en el mercado invernal del 2011-12, para anotar nueve goles en apenas cinco meses. «Mi primera etapa en el equipo fue muy corta. Esta vez, llego a principios de temporada, así que voy a tener tiempo y espero llegar lo antes posible a mi máximo nivel para contribuir a la racha ganadora de los últimos años», matizó.

«El Pescados Rubén Burela es un ejemplo de equipo profesional de fútbol sala, es un espejo para los demás equipos alrededor del mundo. Desde que pasé por aquí y me fui a jugar a Italia, siempre he seguido la Liga española y aún más al Burela, cuando era posible. He celebrado los títulos del equipo desde Italia», añadió.

Pendientes de la RFEF

Aunque las jugadoras de Julio Delgado tienen previsto iniciar su pretemporada el lunes porque el 5 de septiembre comienza la Liga, todo está en el aire porque la RFEF se reunirá ese día 10 con los presidentes autonómicos para decidir si los últimos brotes de covid-19 en todo el país aplazan la vuelta de las competiciones no profesionales.