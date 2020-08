El certamen Amarte suma ganadores

0

BURELA / LA VOZ 03/08/2020 18:16 h

Este domingo a mediodía se conocieron los ganadores de una nueva edición del cuarto Certame Internacional de Pintura Mural Amarte, en Burela. El concejal de Cultura, José Díaz, y el alcalde Alfredo Llano acudieron al acto de entrega de premios. El primer galardón recayó en Guillermo y Diego por la obra «Mar revolto». El segundo premio fue para Hipólito Xeada y el tercero, para Martín Cal por «O gardián do mar». El artista local distinguido fue Héctor Manasé.

«Grazas polo súa ardua tarefa ao xurado formado por David Catá (artista gañador do certame en 2019), Marcos Pereira (artista gañador do certame en 2017) e a Anxo Rubiños (técnico de Cultura do Concello de Burela), ao ceramista Alfonso Otero Regal por construír exclusivamente tan fermosos trofeos, a Raúl Torres por conducir a entrega de premios, ao grupo de gaitas da SCR Ledicia e da ACM Dambara por amenizar musicalmente o concurso, e ao CCA Burela e ao Hotel Nordés pola súa colaboración», indicaron desde el Concello.