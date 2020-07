Javi Rodríguez vuelve al Burela dispuesto a hacer «algo bonito»

0

Tras un complicado curso de aclimatación, el Pescados Rubén Burela ha buscado con empeño los ingredientes necesarios para que Juanma Marrube pueda asentarlo en Primera División. La plantilla confeccionada por la entidad naranja está plagada de calidad, pero también de futbolistas que conocen bien a la grada del Vista Alegre y lo que significa el fútbol sala en la localidad.

Esa definición le va como anillo al dedo al último fichaje anunciado por el club, Javier Rodríguez Rodríguez (La Gomera, 1989). El Burela lo sacó de la isla canaria cuando aún era un juvenil, y le dio su primera oportunidad en el deporte profesional. Luego siguió creciendo en Primera y en ligas internacionales, pasando por Levante, Santa Coloma, Manacor, Uruguay Tenerife, Napoli, Dina Moscú, y esta última campaña Al Salmiya de Kuwait y Litija de Eslovenia. Una década después regresa a la que él mismo bautiza como su «segunda casa» dispuesto a hacer «algo bonito» en la máxima categoría.

Tras confirmar a David Pazos y Diego Quintela, el Pescados Rubén Burela firma a otro futbolista con mucha experiencia en la élite y que también conoce a la perfección la filosofía de trabajo de la entidad naranja. Además, el nuevo ala burelista dotará de más recursos a la plantilla, gracias a su enorme potencia y buena pegada.

«He madurado mucho deportiva y personalmente con la experiencia de once años en Primera y cuatro en Segunda. Siempre he trabajado para aprender lo máximo cada temporada», explicó el ala canario, que llega decidido a asumir galones a las órdenes de un Juanma Marrube al que tuvo como compañero y capitán durante su anterior etapa en el club mariñano. «Fue un ejemplo de profesionalidad y me cuidó mucho siendo el capitán del equipo. Ya me ha dicho que me va a exprimir al máximo», adelantó el nuevo dorsal 7 del Burela.

Este mismo lunes 27 se reunirá con sus nuevos compañeros en la primera sesión de pretemporada en el Vista Alegre. El Pescados Rubén ya ha confirmado que a las órdenes del entrenador estarán Edu, Kaluza, Lucho, Renato, Iago Míguez, Pitero, Álex Diz, Matamoros y los fichajes David Pazos y Quintela, además de Rodríguez y varios canteranos. Eto'o se incorporará más tarde.

«Mi segunda casa»

El futbolista gomero de 31 años recalca que, con esos mimbres, el Burela puede tener una gran campaña en Primera División. «Vengo a luchar por hacer algo bonito esta temporada con el club que me dio la oportunidad de salir de Canarias siendo un niño. Considero Burela mi segunda casa, aquí conseguí ser campeón de España con la selección gallega, y me he sentido muy querido cada vez que he pisado el Vista Alegre», subrayó un jugador que, además, hizo buenas migas con Iago Míguez durante la campaña en la que compartieron vestuario en el Catgas Energía Santa Coloma. «El Burela es un club que ya conocí como de lo mejor en estructura de base en toda Galicia», añadió sobre su pasado naranja.

«Nunca vi llorar tanto a un vestuario como cuando perdimos el ‘play off' contra Puertollano»

Javi Rodríguez recuerda con cariño sus años en un Pescados Rubén Burela con el que cerró su etapa de formación y debutó como profesional en Segunda División. En aquella temporada 2009-10, ya dejó patente que podía ser muy importante en la élite. Compartiendo vestuario con Edu o Juanma Marrube, entre otros, participó en 28 partidos y marcó 12 goles.

Aquel equipo cuajó una buena temporada, terminando segundo la fase regular y luchando por el ascenso casi hasta el final. Tras superar al Eivissa, se cruzaron con el Puertollano en la semifinal, y lo tumbaron en el Vista Alegre por 5-2, pero después cayeron en los dos compromisos a domicilio. «La imagen más triste fue cuando perdimos el play off de ascenso a Primera contra el Puertollano; nunca vi llorar tanto a un vestuario, éramos una piña», recuerda.

«Muchos amigos»

El futbolista canario, no obstante, se queda con todas las buenas vivencias que tuvo en Burela y A Mariña y ahora espera retomar: «Tengo muchos amigos en A Mariña: Christian Chao, Revilla, Manu, David Mariña... Muchos antiguos compañeros y muy buenos recuerdos. Pero el mejor, sin duda, es el de llegar a Burela y la respuesta inmediata de la gente, su trato, como si fuese uno más del pueblo».

Desde el 5 de septiembre, cuando empezará la Liga si los protocolos sanitarios lo permiten, podrá seguir coleccionando vivencias ante una grada del Vista Alegre para la que ya es un futbolista muy querido por comportamiento durante su anterior etapa en el Pescados Rubén Burela.