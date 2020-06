El secreto de la eterna juventud del Burela

0

29/06/2020

Joziane Oliveira y Patricia González, Peque, se echaron a sus espaldas al Burela hacia otro éxito.

Una frase que ya se conjugaba en el 2013 y sigue sin estar desfasada en el 2020, cuando la talentosa madrileña tiene 33 años y la guardameta brasileña cumple este mismo martes 38.

La calidad de ambas está más que contrastada, y no solo por sus éxitos en el Pescados Rubén Burela. Jozi es pentacampeona del mundo con Brasil, y Peque acaba de ser nombrada cuarta mejor jugadora del planeta y es campeona de Europa con España. Lo que no cuenta su currículo, no obstante, es la capacidad de liderazgo que volvieron a demostrar en la final del play off exprés por la Liga, en la que su participación volvió a ser clave para superar al Alcorcón en un duelo muy competido (3-2).

La portera de Chapecó, la menos batida de la Liga en aquel primer título del Burela en el 2013, con solo 40 tantos recibidos, sigue en plena forma. Esta campaña compartió responsabilidades con la internacional española Ana Romero. Entre las dos custodiaban también la meta menos goleada de España. Pero en la final la brasileña jugó los 40 minutos y a un nivel determinante.

Sus paradas dieron vida al Burela, especialmente en los momentos de más empuje de las alfareras. Una doble intervención en un rechace ante Vane Sotelo en los primeros minutos fue la más vistosa, pero Jozi aportó seguridad en un sinfín de salidas de su arco, y también encontró buenas soluciones en sus saques en largo.

Peque, por su parte, dio otro recital de lo que debe hacer una jugadora determinante. Implicada y sacrificada desde el primer segundo resolvió el partido en tres zarpazos. En el primer gol, su saque de banda tropezó en Ballesteros y sorprendió a Estela. En el segundo, forzó el penalti tras un buen robo y un apoyo en Cilene. Y el tanto definitivo llegó en una transición de la vallecana, que habilitó a Jane para asistir a Jenny en el segundo palo.

En aquel 2013 fue la pichichi naranja con 29 goles; esta vez metió 17.

Dany, también importante

Otra de las guerreiras laranxas presentes en las dos Ligas anteriores, Dany, tuvo de nuevo un papel decisivo a sus casi 36 años. Su calidad y garra en el pívot desatascó al Burela en los momentos en los que estuvo menos fluido. Por su parte, la viveirense Lara, la otra tricampeona en plantilla, se quedó sin minutos.

A por la primera reválida: «Non imos desfacer un equipo campión»

Tras los perceptivos aplausos y felicitaciones recibidos, el Pescados Rubén Burela no para de trabajar pensando ya en nuevos retos. Este mismo martes 30 de junio se da por cerrada la campaña y en los despachos del club preparan un proyecto que permita mantenerse luchando entre los mejores. «O máis difícil non é chegar, senón manterse. E para iso traballamos», subrayó el director general José Luis Saéz.

El directivo adelantó que la intención es hacer pocos cambios en un equipo que ha conquistado un triplete, al hacerse con los tres títulos que pudieron completarse -la Liga, la Supercopa y la 4 Nations Futsal Cup-. El gran objetivo será revalidar la Liga, algo que no pudieron hacer las otras dos veces que la ganaron. «Xa levamos uns meses traballando no novo proxecto. Non imos desfacer un equipo campión», contó sobre la plantilla que ha dirigido Julio Delgado hacia tan grandes retos.

«Traballo en equipo»

Saéz también expresó su alegría por el nuevo éxito: «É o premio ao traballo en equipo de todos: da xerencia, da prensa, do corpo técnico, das xogadoras... Foi unha campaña moi complicada e é moi bonito podela acabar así, conseguindo algo tan grande».