Ale de Paz: «Ganar una liga es algo que sueñas desde niña»

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

BURELA / LA VOZ 23/06/2020 19:33 h

La ilusión del Burela ante la final del play off exprés la plasma como pocas una de las más jóvenes del grupo, Ale de Paz (Neda, 1995). Desde que llegó el pasado verano del Poio ya ganó dos títulos y hasta se estrenó con La Roja. Ahora quiere seguir adornando su currículo en Málaga.

-¿Qué siente a pocos días de luchar por su primera liga?

-Estoy emocionada, con ganas de que llegue el partido.

-¿Es el partido más especial de su carrera?

-Seguro, nunca me ví en otra así. Debuté en Primera con 17 o 18 años y con el Burela ya he ganado títulos, pero una liga es mucho más especial, es algo con lo que sueñas desde niña.

-Ha sido una temporada extraña. ¿Con el tiempo se acordará más de los títulos o del parón?

-Sin duda, de los títulos, sobre todo si ganamos la liga. Realmente no estuvimos paradas, seguimos entrenando. Todas teníamos la esperanza de que pudiésemos volver a jugar y ahora queremos ganar. A la vuelta me he encontrado muy bien físicamente y tenía mucho mono de balón.

-Un mes de trabajo para cuarenta minutos de fútbol sala. ¿Cómo se afronta?

-Con ilusión. Vamos con ganas, aunque es verdad que nos gustaría poder pillar ritmo de partidos antes de jugarnos todo. No es excusa, estamos preparadas.

-Van directas a la final y son claras favoritas ante Ourense o Alcorcón. ¿Sienten presión?

-Yo no siento ninguna presión. No soy confiada, pero veo que estamos entrenanando súper intensas, que estamos muy metidas, con ganas de competir.

-¿Y la renuncia del Futsi qué le parece?

-Respeto todas las posturas, pero a nosotras nos hace mucha ilusión ganar esta liga. Para mí sigue teniendo todo el valor.

-Y a nivel personal, ¿qué balance hace de la temporada?

-Se han cumplido con creces todas las expectativas que tenía cuando vine desde el Poio. Incluso más. Hasta debuté con la selección española, que fue algo inolvidable.

-También ha marcado muchos goles. 12 solo en la liga. ¿Había metido tantos alguna vez?

-Mis amigos me dicen que es surrealista que yo meta tantos goles. No me considero una goleadora, tengo otras características, aunque creo que un año en el Poio metí alguno más. Yo estoy encantada de ayudar al equipo en todo lo que sea posible, pero sería muy bonito marcar un gol en la final.