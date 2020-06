El Burela, a dos semanas de jugarse la temporada en cuarenta minutos

0

La Voz de Galicia

14/06/2020

El Pescados Rubén Burela inició la temporada a principios de agosto y la va a terminar prácticamente once meses después. El cuadro mariñano empezó conquistando dos títulos -la Supercopa y la 4 Nations Futsal de Milán-, y la siguió atando la clasificación para las fases finales de la lucha por otros dos. Luego llegó la pandemia que obligó a la entidad a acogerse a un ERTE.

Tras prácticamente tres meses de parón, las guerreiras laranxas salieron del expediente de regulación temporal de empleo, y desde el 1 de junio preparan el play off por la liga (el de la Copa de la Reina se aplazó para el 2020-21). Justamente dentro de dos semanas, el 28 de junio, en el Martín Carpena de Málaga, se jugarán toda la campaña a un partido contra el ganador de la semifinal que disputan el Ourense Envialia y el Alcorcón.

El cuadro de Julio Delgado, una semana después de superar los test del covid e iniciar los entrenamientos grupales, ha alcanzado el ecuador de su preparación exprés para una fase final reducida y marcada por la renuncia del Futsi Atlético, vigente campeón y líder infalible cuando se paró la liga con 23 jornadas disputadas.

«A mí me gustaría que jugásemos todos los que nos clasificamos, sería lo más justo. Pero respeto la postura del Futsi y veo bien que se decida acabar la liga», explica la jugadora portuguesa Jenny Santos. Su compañera brasileña Cami Gadeia pide centrarse en lo que está en su mano, sin confianzas: «No voy a valorar que no jueguen. Nosotras trabajamos con ganas de ganar».

Cami redebutará con el cuadro naranja en la final

El cuadro mariñano que preparan Julio Delgado y Lucas llegará al fin con su plantilla al completo para un play off en el que su segundo puesto liguero le da ciertas ventajas. Además de pasar directo a la final del día 28, levantaría el título de liga si se produce un empate sin necesidad de jugar prórroga o penaltis.

Unos siete meses de máxima exigencia hacían mella en la rotación burelista cuando apareció la pandemia. El tempranero inicio para disputar la Supercopa y la Recopa de Milán, unido a la mayor carga de partidos y al gran número de futbolistas internacionales de la plantilla provocaron cansancio y lesiones. Una situación que debía relajarse con el regreso en enero de la cierre Cami Gadeia, tras cumplir unos compromisos académicos en Brasil.

El fichaje invernal, sin embargo, llegó lastimado de la Copa América que conquistó con la Canarinha. «Llegué con molestias en el tobillo. No pensaba que iba a ser tan grave, pero entre la lesión y la pandemia ni siquiera pude debutar», explica.

Tras tres meses de parón, Cami se ha recuperado y ahora se encuentra en buena forma para afrontar una final que supondrá su reestreno liguero con el Burela: «Durante la cuarentena no dejé de entrenarme en casa, haciendo los trabajos que nos mandó el preparador físico Pablo Díaz y he vuelto muy bien. Me encuentro mucho mejor del tobillo. De momento entreno con una venda para sentirme más segura, pero no tengo ningún dolor».

La brasileña se expresa «contenta» por recuperar los entrenamientos en grupo: «La primera semana, al entrenar de tres en tres, fue un poco más difícil. Volver a estar todas juntas es agradable. Estamos entrenando muy bien para llegar a tope, sin riesgo de lesiones y preparadas mentalmente. Los entrenamientos son más divertidos para distraernos».

La cierre del Burela dice sentirse animada para afrontar su primer y último encuentro de la temporada con el Burela: «Al principio estaba triste por no poder ayudar a las chicas y luego la cuarentena lejos de mi familia, pero estoy contenta de volver».

Jenny Santos, la única que no se perdió ni un solo partido

La situación opuesta a la de Cami, que se jugará la liga en sus primeros minutos con la camiseta naranja, es la de Jenny Santos. El ala portuguesa es la única jugadora de la plantilla que no se perdió ni uno solo de los 31 partidos del comprimido calendario burelista antes del parón, y además tampoco falló a ninguna convocatoria con la selección de su país.

Jugó 23 encuentros en la liga, uno en la Supercopa de España, dos en la 4 Nations Futsal Cup, dos en la Copa Galicia y tres en la Copa de la Reina. En ellos anotó además quince goles. En dos temporadas y media en el club de A Mariña, solo se perdió un partido y fue para jugar con Portugal. «Nunca me quejaría de la carga de partidos porque el fútbol sala es mi pasión, es lo que más me gusta y tengo la suerte de trabajar en ello», explica una futbolista que no recuerda lesiones desde que es profesional.

El parón le ha servido para recargar las pilas, cuenta: «Las dos primeras semanas de cuarentena en Burela se me hicieron largas, pero luego me fui a Lisboa y para mí fue un balón de oxígeno tras tantos partidos seguidos. No es agradable que sea por una situación así, pero he vuelto descansada y con más fuerzas».

Tras dos semanas de preparación para el play off exprés por la liga, Jenny Santos se encuentra «mejor de lo esperado» y promete trabajar «al máximo» para llegar bien a los cuarenta minutos que decidirán el título ante el Ourense Envialia o el Alcorcón en Málaga. «No estuvimos paradas en casa, seguimos entrenando, haciendo los ejercicios que nos mandó Pablo Díaz, aunque está claro que no es lo mismo porque no tocas balón ni preparas estrategia. Pero la vuelta ha sido positiva, vamos progresando, y ahora que volvemos a estar todas juntas la motivación es todavía mayor», explica convencida de que el Burela dará un nivel óptimo en el duelo decisivo. «Llevábamos 23 jornadas y venía lo más bonito, es una pena que ahora todo se comprima a un partido, pero vamos a trabajar por dar nuestra mejor versión y ganar la liga», promete.