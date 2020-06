Julio Delgado: «Solo pensamos en nosotras, en llegar al 'play off' a tope»

0

La Voz de Galicia

07/06/2020

El Pescados Rubén Burela da pasos firmes hacia el play off por el título de liga. La renuncia de su eterno rival, el Futsi Atlético, no desvía ni un ápice de su objetivo a las guerreiras laranxas, que saben que tendrán que llegar a tope si quieren derrotar al Ourense Envialia y al Alcorcón. «Solo pensamos en nosotras, en llegar al play off a tope», sentenció el entrenador burelista, Julio Delgado, que sin embargo dice respetar la postura atlética: «Yo creo que las cosas van mejor, hay avances que hacen ser optimistas, pero es una situación nunca vivida y todas las posturas son respetables».

Tras una semana de entrenamientos en grupos reducidos, la plantilla mariñana superó los test del covid, y desde este lunes vuelve a prepararse al completo. El estratega salmantino pone el acento en el trabajo mental con cada futbolista: «Es un cambio importante para bien volver a vernos todos juntos. Las chicas se han cuidado pese a estar casi tres meses paradas, han perdido algo de masa muscular lógicamente, pero no tengo ninguna duda de que Pablo (Díaz) las pondrá a punto para jugarse el título. El aspecto psicológico es distinto porque venimos de una situación muy dura. Tenemos que ir muy poco a poco, porque es normal tener dudas, y si alguien necesita apoyo tiene que abrirse a hablar con nosotros para ayudarnos a afrontarlo».

«Si solo somos tres, lo normal es jugar todos contra todos o premiar al mejor clasificado»

Las posibles lesiones tras la inactividad y el no disputar encuentros de preparación son otros aspectos que preocupan a Delgado. «Será difícil llegar de repente a un título. Intentaremos hacer simulacros en los últimos entrenamientos, encontrar intensidad en partidillos. Vamos a preparar dos partidos en apenas tres o cuatro semanas», cuenta.

Adelantar la fase

Y es que Ourense Envialia y Burela mantuvieron en la tarde de este domingo una reunión para estudiar si adelantar la fase final, en Málaga, a la semana del 23 al 30 de junio, coincidiendo con el play off masculino. También pretenden disputar su semifinal en Galicia, aunque el formato, sin el Futsi, aún está en el aire.

«La circular previa decía que si algún equipo no se inscribía adaptarían el formato. Si solo somos tres, lo normal es jugar todos contra todos o premiar al mejor clasificado», razona el entrenador del principal favorito a la liga.