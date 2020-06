Simbólica alfombra floral en Burela y aplausos desde los balcones el paso del grupo Dambara

0

La Voz de Galicia Yolanda García

Burela / La Voz 06/06/2020 21:01 h

Motivos marineros en homenaje a las gentes del mar pero también una mascarilla recordando la pandemia. Ambos temas se conjugaron en la estética de la simbólica alfombra que Burela Floral quiso elaborar con algunos vecinos y medidas de higiene ayer en la Praza do Concello, para no perder del todo la tradición, ya que este año no ha podido haber celebración festiva como tal debido al covid-19. Este domingo habrá misas en varios horarios, en la iglesia: a las 10.00, 12.30 y 20.00 horas. También Dambara hizo el sábado pasacalles, aplaudida por los vecinos desde balcones y ventanas. El domingo repite.