Miguel Murias, podólogo del Burela, en las jornadas formativas Imdecum

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 05/06/2020 21:18 h

El estado de alarma no será un impedimento para que las jornadas formativas de Imdecum acerquen más detalles del deporte en su novena edición. Miguel Ángel Murias Carrasco es el primer invitado de este nuevo formato telemático con la plataforma Zoom. «Os pés do deportista e a importancia da previsión de lesións» es el relatorio que impartirá el podólogo del Pescados Rubén Burela este viernes 12 de junio a las 19 horas. Pueden registraste aquí.

«Con máis de 15 anos de experiencia e especializado en cirurxía do pé e podoloxía deportiva, Miguel Murias atende as necesidades dos deportistas profesionais do club mariñán dende hai máis dunha década», explican desde la Fundación Imdecum. «Entre os seus últimos traballos destacan o presentado en Moscova no Congreso Internacional de Cirurxía do Pé en Deportistas de Alta Competición (Universidade de Sechenov) cuxo traballo xunto ao vilagarciano Patricio Serqueira no curso pasado, compartindo palestra con eminencias da talla de Niek van Dyk», añaden en el comunicado remitido a los medios de comunicación.

Sin Heroes do Orzán

Además, la Fundación para el Impulso al Deporte, la Cultura y el Turismo de A Mariña anunció hace unos días la suspensión del Memorial Heroes de Orzán, que cada año atrae a la comarca a cientos de promesas del fútbol sala de toda España. Estaba programado del 24 al 28 de junio en Burela, Foz, Cervo, Xove e Viveiro.