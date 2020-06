Burela, sin fiestas por el covid-19, programa actos simbólicos estos días: alfombra, misa y ofrenda por los náufragos

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

BURELA / LA VOZ 04/06/2020 21:11 h

Aún sin posibilidad de celebrar fiesta, en Burela rendirán este fin de semana un homenaje a los hombres y mujeres del mar y a todos los vecinos. La Praza do Concello será el escenario este sábado de una alfombra floral que, si el tiempo lo permite, podría exponerse hasta el domingo: «Farana dez persoas equipadas con epis e estará dedicada ao mar. Empezarán a facela o sábado, ás nove e media. A alfombra terá dez metros de largo por cinco de ancho», explicó la presidenta de la comisión de fiestas y concejala Toñi Eijo, quien avanzó que el domingo habrá misa y bajada de la imagen de la Virgen hasta el barco museo Reina del Carmen, y el martes será la ofrenda floral a los náufragos. La edila pide que se eviten las aglomeraciones y se mantenga el distanciamiento social.

La misa del domingo será en la iglesia parroquial, a las 12.30 horas. «Acto seguido baixaremos a Virxe do Carme ao barco museo sobre a unha e cuarto. Alí váiselle cantar a salve dedicada á xente de Burela, pero sobre todo aos mariñeiros. Despois tiraranse uns fogos», explicó. «O sábado e o domingo haberá ademais pasarrúas con Dambara (..) Isto é o que podemos facer debido ao covid-19. Nós miramos pola saúde, que é o máis importante obviamente, pero tamén queríamos recordar un pouco as festas sen comprometer a ninguén nin que se collan contaxios. Esperemos que a xente non se nos aglom--ere, que non haxa ningún problema e que non teña que actuar a Policía Local», avanzó la edila.