Burela siente nostalgia de sus fiestas y al menos habrá un pasacalles y una salve marinera

burela / la voz 26/05/2020 19:14 h

Burela, tal como se anunció, no celebrará sus fiestas patronales debido al covid-19. Pero hay nostalgia de los festejos, de los primeros en A Mariña, con los que se despide además -era tradición y aún lo es- a la flota bonitera. Por eso en el que sería el fin de semana grande de las fiestas (6 y 7 de junio) al menos habrá un pasacalles a cargo de Dambara y el domingo, 7, una salve marinera recordará a la gente del mar.

«Concello e comisión queren que veciños e veciñas de Burela conten con algunha actividade a fin de semana do 6 e do 7 de xuño. O sábado haberá pasarrúas de cinco a oito da tarde a cargo de Dambara e as súas agrupacións de gaiteiros. E o domingo a Banda de Santo Inocencio interpreterá a salve mariñeira a carón do barco museo Reina del Carmen. Esa actuación colgarase nas redes».