Ana Romero: «Jugar el play-off y pensar solo en competir ya sería un gran éxito»

24/05/2020 21:13 h

Cuando estalló esta crisis, Ana Romero (Yecla, 1994) vivía su mejor momento deportivo desde que dio el salto a la élite con el UA Alicante. La portera internacional española del Pescados Rubén-Burela, de vuelta en tierras murcianas, asegura que se prepararán a conciencia para seguir agrandando su palmarés si dan luz verde al play-off exprés por el título de liga que se jugaría en el mes de julio, posiblemente en el Martín Carpena de Málaga. No se deben asumir riesgos para no dar pasos atrás contra el covid-19, repite.

-¿Qué tal le va?

-Bien. Ahora que se puede salir y hacer un poco de deporte, mejor. Pero hemos pasado unos meses duros. Aquí también entramos en fase dos. Hay que guardar las distancias, tener precaución, pero estamos tranquilos, casi no hay casos.

-¿Ha logrado desconectar?

-A ratos se desconecta porque sales de tu rutina diaria, de tus compañeras y estás en otro sitio, pero como cada poco salen noticias nuevas, en tu cabeza sigue estando el ‘aún tengo que jugar’.

-¿Logra verse dentro de poco más de un mes jugando ese play-off?

-Me cuesta, es difícil imaginarlo. Nosotras estamos encantadas de jugar, es lo que más nos gusta, pero si hay algún riesgo para la salud, ante todo somos personas. La gente ha sufrido mucho y ahora que vamos superándolo no podemos volver para atrás.

-Siendo también nutricionista, supongo que más o menos bien se mantendrá en forma.

-Aunque sigamos haciendo deporte, nuestras rutinas deportivas han cambiado completamente. Nuestro preparador físico nos hizo una preparación genial, súper entretenida, pero al final estás en casa. No tiene nada que ver con lo que haces en la pista, con los entrenamientos en grupo, más intensos. Se nota, y seguramente cuando empecemos a entrenar aún lo notemos más, pero somos profesionales, y si se juega tenemos que darlo todo para llegar en nuestro mejor estado físico.

-¿Jugar ya sería casi como un título?

-Sí. Que se pueda jugar y tengamos la única preocupación de competir lo mejor posible ya sería un gran éxito. Hemos evolucionado mucho, volvemos a salir a la calle, podemos trotar un poco. Antes ni siquiera pensábamos que eso fuese un privilegio. Ojalá también podamos jugar sin riesgos.

-Ya antes del covid-19, estaban teniendo una campaña dura. Empezaron muy pronto y, especialmente las internacionales, acumulaban muchísimos partidos. ¿Notaba el cansancio?

-Empezamos muy pronto para preparar el torneo de Milán y la Supercopa. Queríamos ganar los dos títulos y lo conseguimos. Fue un inicio muy intenso y quizá lo notamos porque tuvimos lesiones y altibajos en el juego, pero estábamos metidas ya en la final four de la Copa de la Reina, que al final se disputará la próxima temporada, y también en el play-off por la liga, que ojalá pueda jugarse.

"Todos estamos a dos partidos de ser campeonas de liga"

-El Futsi Atlético era líder destacado en la liga. ¿Será el rival a batir?

-Sí, seguro. Pero a partido único cualquiera de los cuatro primeros es complicadísimo. Todos estamos a dos partidos de ser campeonas de liga, así que la intensidad va a ser muy alta. El Futsi iba primero y por algo ha sido nuestro rival más directo siempre, pero primero tenemos que ganar al Ourense que ha apretado muchísimo, y ellas al Alcorcón, que venía en una racha buenísima y ya empató en nuestra cancha. Cualquiera de los cuatro equipos puede ganar.

-Ganar la liga sería una guinda increíble a una campaña que comenzó debutando en la selección, ¿no?

-Ha sido increíble el final de la última campaña con la Copa de la Reina y el inicio de esta con la Supercopa y el torneo de Milán. La guinda fue estar por primera vez con la selección española, es algo que nunca olvidaré. He crecido muchísimo y estoy súper agradecida.

-Julio Delgado es equitativo al repartir minutos entre usted y Jozi. ¿Cómo lleva esa rotación?

-Las dos queremos lo mejor para el equipo, y si las dos tenemos capacidades para competir al máximo nivel y el entrenador considera que las dos merecemos minutos, lo más justo es esto. Compartimos muchas cosas, mucho tiempo de entrenamientos, y lo importante es que las dos nos encontremos bien dentro de la pista.

-¿Pesa más el hambre de estar por delante o la presión de saber que, si se despista, la otra candidata al puesto es una portera pentacampeona del mundo con Brasil?

-Yo solo me fijo en mí y en mi proyección. Me gusta mucho competir y lo doy todo en cada entrenamiento, salgan las cosas mejor o peor. Tener a Jozi al lado me ha ayudado, tiene muchísima experiencia y verla me ha ayudado a ser más tranquila bajo palos. Entre nosotras tenemos una competencia sana y respetamos las decisiones del entrenador.

-Ya lleva cuatro temporadas en Burela. ¿Qué tal se encuentra aquí?

-Fue difícil tomar la decisión de venir porque era muy joven. Pero no me arrepiento, desde el primer día me han tratado como una más de la familia, la gente me hace sentir como en casa. Estos cuatro años se han pasado volando y me han hecho crecer como deportista y como persona. Dentro de la presión que supone estar en el Burela, que es un equipo hecho para ganar, es una familia. La afición te trata como si fueses una de ellas.

-¿La echarán de menos si se juega a puerta vacía?

-Una competición pierde mucho sin aficionados. Y más si son como los del Burela. Me cuesta pensar cómo me encontraré en esa situación, jugando sin público, pero esto tiene que avanzar y para que avance y recuperar la vida tenemos que adaptarnos.

"Ser profesional, tener un contrato y ese convenio en una situación de tanta incertidumbre te hace sentirte respaldada"

-¿En una situación así les da tranquilidad estar en un club en el que son profesionales?

-Ser profesional, tener un contrato y ese convenio en una situación de tanta incertidumbre te hace sentirte respaldada.