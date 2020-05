Plantón de vendedores del mercado de Burela contra la ubicación en Torrentes

0

MARÍA CUADRADO

BURELA / LA VOZ 15/05/2020

La nueva ubicación elegida para el mercado semanal de Burela en la zona de Torrentes no convence a todos los vendedores. Esta mañana de viernes se personaron ya en el lugar a partir de las ocho, pero muchos de ellos, buena parte de fruta, no montaron sus puestos en señal de protesta contra la decisión del Concello de llevar el mercado a una zona que consideran apartada y a la que, indican, creen que no se desplazarán sus clientes habituales, muchos de ellos gente mayor. Estos vendedores consideran que había otras alternativas, como el puerto y otras localizaciones, antes de enviarlos a una zona que consideran alejada, sin servicios y en una calle estrecha que limita la operativa de los vehículos en los que los comerciantes trasladan su mercancía. Además, temen que el Concello utilice esta situación de alarma sanitaria para cambiar definitivamente la ubicación del mercado a Torrentes. "Ninguén nos escoita. Puxéronnos vir para aquí como unha imposición. Ou vés para aquí ou vaste para a casa", se lamentaba a las nueve y cuarto de esta mañana uno de los vendedores, que no cree que sea el trato correcto que se debe dispensar a comerciantes que llevan muchos años acudiendo cada viernes al mercado semanal. También aseguran que Burela es el único ayuntamiento en el que se han encontrado con esta actitud. Destacan el buen trato recibido en los últimos días en concellos como el de Foz o el de Cervo, "onde estiveron pendentes en todo momento de nós. Aquí en Burela non teñen nin rexistro de vendedores", critican.

A lo largo de la mañana se pasaron por el mercado representantes de la asociación vecinal O Vencello y también el portavoz municipal del PP, Manuel Rouco, que llevaba días reclamando al Concello que consensúe una solución con todas las partes implicadas. Entiende la postura de los vendedores y reclama una regulación urgente de todo lo que tiene que ver con el mercado.