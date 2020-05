Humanizar é democratizar, e non asfaltar

0

La Voz de Galicia Roberto Bouza

14/05/2020 16:55 h

Burela ven de estrear rúa anovada. Trátase dun tramo duns 130 metros da rúa Rosalía de Castro, comprendido entre Curros Enríquez e Eijo Garay, no que se realizaron obras de “humanización” (con esta denominación figuraba no proxecto) por un importe duns 157.000 euros con cargo ao Plan Único de cooperación cos concellos da Deputación Provincial.

Aínda que a primeira vista nos poda parecer que a rúa quedou máis bonita, unha vez que nos fixamos en detalle axiña reparamos que en realidade se trata dunha mudanza meramente estética, un ‘aggiornamento’, un lavado de cara que non supón ningunha mellora substancial a respeito do que xa había antes.

Porque colocar adoquín no lugar de asfalto para que sigan estacionando vehículos ou elevar a zona de rodadura e eliminar bordos sen aumentar o ancho das beirarrúas ou sen que se peonalice parcial ou totalmente a rúa non é humanizar nada. Humanizar non é asfaltar, nin tampouco renovar mobiliario, colocar adoquíns ou pintar de novo prazas de aparcamento, por moi boas que podan parecer esas actuacións. E vale que limitar a velocidade a 20 km/h. sexa un primeiro paso, mais para iso non era preciso realizar unha reforma deste tipo.

Vale que haxa determinadas rúas ou tramos nos que sexa complicado dar unha solución técnica axeitada a peóns e vehículos por igual, mais se hai que escoller, sacrifícase antes un ancho de beirarrúa que unha praza de aparcamento (e sobran os exemplos en Burela). Como ben sinala o pedagogo italiano Francesco Tonucci en “A cidade dos nenos”, hai que “renegociar a relación de poder entre o coche e o cidadán” e ter en conta que calquera cambio profundo e ambicioso nun urbanismo máis humanizado implica que “todo aquilo que lles teremos que devolver aos nenos, ás persoas maiores e ás que sofren algunha discapacidade, teremos que llelo quitar a quen ata agora o tivo como privilexio”.

Planificación, obxectivos e medidas concretas, así como audacia e unha vontade política verdadeiramente transformadora é o que se bota en falta do goberno local en Burela. Así quedou de manifesto durante o pasado mandato (2015-2019) no que a práctica totalidade dos investimentos realizados foron para o asfaltado de rúas. A obra de Rosalía de Castro coa que arranca este mandato non é ningún avance neste sentido, antes ben é un claro exemplo da falta de planificación e da improvisación constante deste goberno, pois mentres nos últimos anos foran anunciadas obras de peonalización en tramos de Pardo Bazán e Eijo Garay (que nunca chegaron a materializarse), non deixa de chamar a atención que contra todo prognóstico, a primeira actuación dirixida a unha suposta “humanización” sexa a mencionada obra de Rosalía de Castro.

Humanizar é recuperar espazos públicos para as persoas (para todas): as crianzas, a rapazada, as persoas maiores, persoas con diversidade funcional… Humanizar é ter un modelo de vila no que as persoas ocupen a centralidade da vida pública, en definitiva humanizar non é outra cousa que democratizar o espazo público e romper coa hexemonía do vehículo de catro rodas. O resto son enfeites, adornos e operacións de marketing que buscan dar unha aparencia de progreso e modernidade mais que no fondo non supoñen ningunha transformación real. Trátase en definitiva de mudanzas lampedusianas coas que se cambia todo para que todo siga igual.