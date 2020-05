La pandemia del covid-19 deja a Burela sin sus fiestas, que iban a ser del 5 al 8 de junio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia y. g.

burela/la voz 05/05/2020 11:58 h

Este año no habrá fiestas patronales en Burela. La pandemia del covid-19 obliga a tomar una decisión por parte de la directiva de la comisión organizadora que preside Toñi Eijo, una decisión de carácter extraordinario e inusual y derivada principalmente del hecho de ser una convocatoria que reúne a miles de personas, habitualmente entre finales de mayo y principios de junio. Es, por tanto, uno de los eventos más destacados en A Mariña al inicio de la temporada estival y que como otros, estará ausente este 2020 del calendario de verbenas mariñano. La cita iba a tener lugar en esta ocasión entre los días 5 y 8 del próximo mes. «Debido á situación actual que estamos a vivir como consecuencia do covid-19, a directiva suspende as festas». «Como son unhas fechas que teñen moita aglomeración de xente, é inviable e tocábanos facelas dentro dun mes, co cal xa decidimos que non, sentíndoo moito», señaló Eijo, que también es concejala.