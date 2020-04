Matamoros: talento goleador y espíritu incansable

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

burela / la voz 27/04/2020 20:21 h

Desde que llegó a Burela en enero del 2013, Jorge Valhermoso Matamoros se ha ganado la admiración de la marea laranxa gracias a su carácter ganador. Su talento y espíritu lo han llevado a firmar 134 goles con la camiseta del Pescados Rubén pese a enfrentarse a condicionantes fuera de la cancha que habrían derrumbado el ánimo de cualquiera.

Varias operaciones de rodilla, un tumor... Y ahora una rotura fibrilar en el gemelo que le iba a hacer perderse el trascendental duelo por la permanencia en Primera División ante el Zaragoza. Pero el madrileño siempre vuelve para liderar al conjunto mariñano. «No fue nada grave. Ahora ya estoy recuperado del todo, pero en más de un mes y medio sin competir pierdes todo, por mucho que haga los ejercicios que nos mandan desde el club todos los días. Yo creo que esta liga ya no vuelve, pero si volviese nos harían falta 15 o 20 días de pretemporada», analiza.

Matamoros está confinado en su casa de Foz junto a su mujer y a su hijo de cuatro años. «Tenemos días mejores y otros en los que estamos más agobiados. Pero dentro de lo que cabe podemos estar contentos porque estamos bien de salud y cobrando, no todo el mundo puede decir lo mismo», cuenta el pívot internacional, que combate la monotonía como puede. «No tengo una rutina muy fija. A veces pinto o juego con el niño, entreno y también intento aprender a tocar la guitarra».

El madrileño, pese a todo, trata de mirar al futuro con optimismo: «Saldremos de esto si somos responsables. Si lo comparo con las lesiones que he tenido o la enfermedad, no es tan duro. Ahora solo tenemos que quedarnos en casa». El 10 del Burela también pide no precipitarse a la hora de volver a la competición: «Lo primero es la salud, si hay riesgo no se debería jugar. Ya veremos que va diciendo el CSD, pero en nuestro caso disputar las siete jornadas que quedan y el play-off lo veo muy arriesgado. No se puede hacer».

A sus 35 años, Matamoros no pierde la ilusión y confiesa sus ganas de volver en cuanto se aparque la crisis del covid-19. «Sigo disfrutando en la cancha, echo mucho de menos competir», explica un futbolista que, un año más, era el mejor argumento ofensivo de un Pescados Rubén-Burela colista en Primera. «Yo me siento uno más en el equipo. Tengo más facilidad para ver puerta, pero al final hacer goles es mi trabajo, igual que un cierre a lo mejor defiende más o el portero para», explica el autor de 16 tantos esta temporada entre la liga y la Copa del Rey.

Su promedio durante siete campañas en Burela se acerca al gol por partido. Ha anotado 134 en 164 apariciones en torneos nacionales con la camiseta naranja. 124 de esas dianas fueron en la competición liguera, y 86 de ellos en Primera División.

El propio futbolista compartió hace unos días en un sus redes sociales una compilación de sus diez mejores goles con el conjunto mariñano. Situó en la cima aquella inolvidable vaselina de tacón en la cancha del Osasuna Magna. «Si miras los diez mejores goles de cualquier futbolista que lleve tantos años también ves muchos recursos diferentes», explica restando importancia a un top plagado de cañonazos.

«Soy un pívot que tiene buen golpeo y calidad, pero mi juego ha ido evolucionando. No es lo mismo cuando tienes 20 años que ahora con 35, tengo más experiencia y quizá domino más registros», explica un hombre que estableció su techo con 28 tantos en 2013-14.

«Me siento uno más en el equipo, hacer goles es mi trabajo, igual que el del portero parar»